Volgens overheidsbronnen is de kans groot dat het aantal COVID-19 besmettingen in de komende dagen verder zal toenemen. Dit, omdat de reeds positief geteste personen naar verschillende locaties zijn gegaan waarbij zij ook in aanraking zijn gekomen met derden. Op grond hiervan zou het COVID-19 Managementteam plannen hebben een totale lockdown te gelasten om erger te voorkomen. Indien volgens het team niet spoedig wordt ingegrepen en vooral de veiligheidsvoorschriften niet in acht worden genomen, zal het aantal besmettingen oplopen tot 200 of zelfs meer. Gisteren zou door een commissie van De Nationale Assemblee (DNA), onder leiding van voorzitter Jennifer Geerlings-Simons, een spoedvergadering zijn gehouden om de ernst van de zaak te bespreken en de mogelijkheden om over te gaan tot een totale lockdown. Er is nog geen besluit genomen, omdat volgens het team, de gesprekken nog gaande zijn. Indien inderdaad wordt overgegaan tot een totale lockdown, zal dit niet abrupt gebeuren. De samenleving zal, aldus het managementteam, in de gelegenheid worden gesteld orde op zaken te stellen. De president zal vandaag in zijn toespraak kenbaar maken welke besluiten genomen zijn. De bedoeling is dat deze verscherpte vorm van lockdown tot en met zondag zal moeten gelden, waarna er een evaluatie komt. Daarna zal bepaald worden of de maatregelen worden versoepeld of verscherpt.