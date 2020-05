Hoewel de officiële uitslagen van de gisteren gehouden verkiezingen nog niet binnen zijn, zegt NPS-voorzitter Gregory Rusland, desgevraagd dat hij tevreden is. Volgens de voorlopige uitslag zit de NPS landelijk op 4 DNA-zetels. “We zijn tot nu tevreden, als we naar de uitslagen kijken. De NPS gaat steeds de betere kant op, want wij zijn na hele lange tijd, alleen naar de verkiezingen gegaan. De afgelopen jaren was het een wederopbouw tevens herstel voor de NPS. Wij hebben deze keer op eigen krachten deelgenomen aan de verkiezingen en mogen desondanks tevreden zijn. Wij willen en gaan altijd voor meer, echter is het de keuze van het volk. Het Surinaamse volk heeft getoond wat het wil”, aldus Rusland tegenover De West. Rusland stelt dat de verkiezingen uiterst rommelig verlopen zijn. “Dit maken we vanaf de jaren zestig, voor het eerst mee. De verkiezingen zijn heel rommelig verlopen, het is onmogelijk dat er zoveel fouten zijn gemaakt’’, zegt hij. Volgens Rusland is het duidelijk dat zaken niet goed zijn georganiseerd. ‘’Opmerkelijk is dat ook vreemden hebben gestemd”, zegt Rusland. Volgens bewoners van het kiesdistrict Coronie, hebben mensen zich ingeschreven op bepaalde adressen om op die manier deel te kunnen nemen aan de verkiezingen. De eigenlijke bewoners waren hier niet van op de hoogte. “We hebben de mensen nog nooit eerder hier gezien, dat wil zeggen dat er sprake is van fraude”, zegt NDP-lid Ingrid Young. Het kan volgens Rusland niet door de beugel dat men gewoon heeft toegekeken hoe vreemden hebben gestemd. “De race is nog niet helemaal voorbij, dus we moeten de handelingen op de voet blijven volgen. De vreemden die men heeft laten stemmen, konden zetels voor de NPS zijn. Echter zijn die weggepakt door fraude. Er is dringend onderzoek nodig, ook in de andere districten. Surinamers, de telling is nog niet voorbij, we moeten alert zijn en toezien dat er geen fraude wordt gepleegd,” aldus Rusland.