Recentelijk zou het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo), waar Misiekaba de scepter zwaait ene ‘diki bolu Patty’ hebben benoemd, tot beleidsadviseur. Een week voor de verkiezingen; wat voor beleid moet er nog gemaakt worden? Dit is duidelijk een benoeming, zodat de persoon nog langer kan genieten van overheidsgelden. Deze ‘diki bolu patty’ zal dus betaald worden uit belastinggelden van hardwerkende burgers, terwijl ze niets heeft betekend voor land en volk. Hiermee is dus ook het signaal gegeven, dat de paarse criminele bende, het niet meer ziet zitten en nog de laatste parasitair ingestelden in een positie moet zien te krijgen, anders ligt vermoedelijk alle vuile was op straat. Alsof de benoeming niet erg genoeg is, is deze figuur niet eens behoorlijk in de schoolbanken geweest. Dus terwijl we jongeren aan het aansporen zijn, om ondanks de behoorlijk dure opleidingen zich te blijven scholen, worden ongeschoolden beleidsadviseurs. ‘Diki bolu patty’ was zelf schoonmaakster in de paarse club en zou naar verluidt geen onbekende zijn bij justitie. Onze nieuwe beleidsadviseur is vaker te zien op feesten waar zij geld verdeelt. Wat voor beleid gaat zo een figuur op Sociale Zaken kunnen maken? Een ‘normale schoonmaakster’ vol behangen met goud. We moeten het volk niet voor de gek proberen te houden. Met deze actie van de paarse criminele karavaan, is de afslag gemaakt richting uitgang. Ze komen zeker niet meer, omdat de samenleving zeker niet meer dom is. Bovendien moeten al deze wilde acties teruggedraaid worden. De belastinggelden moeten niet gebruikt worden om vermeende criminelen van een salaris te voorzien.