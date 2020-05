Tijdens de verkiezingen zijn vele onregelmatigheden geconstateerd. Veel mensen hebben klachten doorgegeven aan het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB). De voorzitter van het OKB, Jennifer van Dijk-Silos, die geconfronteerd werd met de onregelmatigheden, zei dat het op een aantal stembureaus, er chaotisch aan toe gaat. In Coronie werd er zwaar aan de bel getrokken nadat bleek dat vier bussen met een groot NDP-logo, drie stembureaus in Coronie hebben aangedaan. Intussen is al bekend dat de Palu haar zetel in Coronie niet heeft kunnen behouden. Palu-parlementariër Cleon Gonsalves Jardin de Ponte, zegt dat hij het verlies al zag aankomen, maar wil er verder niet op ingaan. Hij geeft aan dat de Palu de verkiezingen morgen zal evalueren. “Ik heb de geruchten wel gehoord, maar nu kan ik niet veel zeggen. We gaan evalueren en dan hebben we meer informatie”, zegt Gonsalves Jardin de Ponte. Naar de redactie vernomen heeft, zijn de stembureaus van Hamilton, Totness en Johanna Maria resort, aangedaan door vier bussen vol vreemde stemmers. Op een video die circuleert op sociale media, is duidelijk te zien hoe een man de mensen filmt en aangeeft, dat de groep mensen de nieuwe bewoners van Coronie zijn. Volgens onze bronnen zijn de ‘vreemde mensen’ ingeschreven te Plantage Lisols, een plantage die geen woningen en slechte blote kavels heeft. Veel Coronianen hebben hun misgenoegen geuit over deze kwestie. Zij geven aan dat Coronie een klein district is waar iedereen elkaar kent en dat zij de mensen die zijn aangekomen, nooit eerder hebben gezien. Het probleem is meteen gerapporteerd aan de voorzitter van het stembureau. Gonsalves Jardin de Ponte zegt dat op de verkiezingsdag zich heel wat heeft voorgedaan in het land. Zo hebben Ramon Abrahams en Ronnie Brunswijk, met geld gestrooid. ‘’Dat is een manier om het electoraat te beïnvloeden’’, zegt Gonsalves Jardin de Ponte. Ook zou volgens hem Faizel Ghafoerkhan (NDP), euro’s en dollars hebben uitgedeeld in het ressort Hamilton in Coronie. “Dat heeft alles in de war geschopt. Het is geen grap wat mensen hier doen. Ik schaam mij diep voor mijn district, omdat ze zich hebben laten beïnvloeden”, stelt Gonsalves Jardin de Ponte. Dat de verkiezingen landelijk zo zijn verlopen, zag Gonsalves ook aankomen. Echter had hij hoop dat het electoraat zich niet weer zou laten inpalmen. De oppositie heeft heel vroeg alles van de regering blootgelegd. “We hebben de mensen opgetrokken en geïnformeerd. De NDP wordt nu afgestraft, maar in Coronie wisten ze zichzelf te bevoordelen”, aldus Gonsalves Jardin de Ponte.