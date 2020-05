Dagelijks worden zorgverleners geconfronteerd met patiënten met een sterk verhoogde bloeddruk en bloedsuikerwaarden, waarbij patiënten aangeven, hun insuline en bloeddrukmedicijnen, bij geen enkele apotheek te hebben gevonden. Levensreddende medicamenten, zoals chemotherapie voor kankerpatiënten, zijn niet of in onvoldoende mate aanwezig en een aanzienlijk deel van de medicijnen voor patiënten met HIV zijn momenteel nog maar voor minder dan 3 maanden landelijk voorradig. Deze tekorten zijn thans opgetreden ondanks de Vereniging van Apothekers (VvA) de noodklok hierover al op 9 april jl. had geluid. De bevoegde autoriteiten en in het bijzonder het ministerie van Volksgezondheid hebben geen enkele waarneembare actie ondernomen om toen de dreigende tekorten aan belangrijke geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, in te lopen. Door het tekort aan belangrijke geneesmiddelen maar ook essentiële medische hulpmiddelen dreigt er volgens medici momenteel een ernstige situatie binnen de gezondheidszorg voor onze samenleving te ontstaan, hetgeen op zich nog geheel los bezien moet worden van de gezondheidszorg n.a.v. Covid-19. De gezondheidszorg in ons land en daarmee de Zorg voor de Surinaamse bevolking wordt ernstig in gevaar gebracht door het niet beschikbaar zijn van deze reeks aan essentiële geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, waardoor de gevolgen niet meer te overzien zijn. En mogelijk ongewenst nog veel erger kunnen uitpakken dan het Covid virus. Net als alle andere ziekenhuizen, heeft het Diakonessenhuis in een brief uitgebreid aangegeven, dat het kampt met een enorm tekort aan medische verbruiksartikelen en medische apparatuur zoals: handschoenen, mond-neusmaskers, zuurtstofmaskers, infuusnaalden, infuussytemen, verbandmateriaal inclusief leucoplast, hechtdraad, linnen, spuiten, injectienaalden, CTG apparaat en nog vele honderden items. Hierdoor kan er geen adequate zorg meer geleverd worden aan opgenomen patiënten en worden kleine ingrepen en grote operaties uitgesteld. Dit tekort is ontstaan, doordat de inkomsten van het ziekenhuis onvoldoende kostendekkend zijn voor aanschaf van deze middelen, wegens het betalingsprobleem van het SZF. Het tekort aan medicamenten komt ook zoals reeds door de Vereniging van Apothekers in Suriname is aangegeven, doordat de huidige regering onvoldoende deviezen beschikbaar stelt voor de import hiervan. De medisch specialisten en de apothekers hebben afgelopen week de noodklok geluid en gaven duidelijk aan dat zij het leed dat patiënten wordt aangedaan, onmenselijk vinden. Patienten moeten om elke 1-2 maanden een bezoek aan de dokter brengen voor het invullen van een ontheffingsformulier, deze vervolgens ter goedkeuring naar een SZF kantoor brengen, alvorens zij hun recept voor het desbetreffend medicament bij een apotheek kunnen indienen. Het gaat om medicamenten voor patiënten met chronische ziekten zoals reumatische ziekten, dialyse patiënten en sikkelcel patiënten. Er wordt geen rekening gehouden met alle ongemak en kosten die dit met zich meebrengt voor patiënten die ernstig ziek zijn.