De Nationale Assemblee ontving op donderdag 22 april een lijvig document van de procureur-generaal mr. Roy Baidjnath Panday waarin de strafbare feiten van minister Gillmore Hoefdraad van Financien uitvoerig waren opgetekend. In het document werd uitgebreid aangegeven en toegelicht met onderliggende stukken waar het allemaal in strafrechtelijke zin om gaat, toch waren er 28 coalitieleden die vonden dat de PG onvolledig was in zijn bevindingen. In het document van de PG waren de handelingen vastgelegd, waarbij werd aangetoond, dat ex-governor Robert van Trikt te samen met Hoefdraad, in strijd zou hebben gehandeld met artikel 18 en 21 van de Bankwet, alsook artikel 386 jo 67 en 423 van het wetboek van Strafrecht (oplichting/ambtsverduistering). Vervolgens hebben deze 28 coalitieleden van de NDP en de BEP tegen de vordering van de pg gestemd en zo het verzoek afgewezen. Deze 28 stemmers hebben met dit besluit exact aangegeven, dat partijpolitieke loyaliteit voor hen zwaarder weegt, dan de waarheidsvinding. De 28 coalitieleden hebben hun verweer onderbouwd, door de documenten van de PG onvolledig te noemen en doorspekt van misleiding. Ook hebben zij gedurfd om de PG te beschuldigen dat hij documenten zou hebben achtergehouden, die ze wel hebben ontvangen van Hoefdraad. Uit deze documenten zou volgens hen blijken, dat de minister om politieke motieven, wordt beschuldigd. Volgens de coalitie zou het dossier van de PG onvolledig, eenzijdig en misleidend zijn. Daarom zijn de vorderingen van de PG afgewezen. Keerpunt was totaal niet verrast met het standpunt van de coalitie, want wij zijn allang van mening, dat de leden van de NDP en de BEP niet te vertrouwen zijn en gezien kunnen worden als verraders, tegenover het belang van het Surinaamse volk. De coalitie en oppositie hebben hun standpunt kenbaar gemaakt, het was duidelijk, waarom hun meningen lijnrecht tegenover elkaar stonden bij de behandeling van de vordering van de procureur-generaal tegen Hoefdraad. Keerpunt is tevreden met de onderbouwing van de 14 leden van DNA, die voor de vordering van de PG hadden gestemd, want wij hebben het document grondig doorgenomen en zijn tot de conclusie gekomen, dat Hoefdraad gewoon een ordinaire oplichter is. Naar onze mening verdient hij het zelfde lot als ex-governor Van Trikt en diens collega. Om te beginnen heeft Hoefdraad vanaf het moment dat ex-governor Robert van Trikt was opgepakt voor dubieuze handelingen binnen de Centrale Bank, ontkend dat hij op de hoogte was van deze zaken. Vervolgens heeft Van Trikt bij de politie verklaard, dat hij de overeenkomst voor de diensten van Clairfield Benelux in afstemming met Hoefdraad heeft ondertekend, maar de minister Hoefdraad heeft gezegd dat het idee achter dit project hem bekend was, maar dat hij niet op de hoogte was dat er reeds verregaande afspraken waren gemaakt. Hoewel Hoefdraad aangeeft en daardoor mogelijk ook de regering aangeeft, dat het hem niet bekend was dat er reeds een overeenkomst was ondertekend tussen de CBvS (van Trikt) en Clairfield Benelux komt er op 11 oktober 2019 een missive uit, ondertekend door de voorzitter van de Raad van Ministers (RvM), de Vice President Ashwin Adhin. Van Trikt heeft het niet daarbij gelaten en heeft de autoriteiten ook op de hoogte gesteld van de constructie die Hoefdraad had bedacht, waarbij hij zeventien (17) overheidspanden heeft “verkocht” aan de Centrale Bank van Suriname ( CBvS). Deze “verkoop” heeft hij vastgelegd in twee brieven en daarin heeft Hoefdraad aan ex-governor Robert Van Trikt aangegeven, dat de desbetreffende overheidspanden “over worden gedragen” aan de CBvS voor een gedeeltelijke financiering of schuldverrekening. In het schrijven waarin de panden worden opgesomd, wordt aangegeven door Hoefdraad, dat deze panden een geschatte marktwaarde hebben van Euro 60 miljoen en Euro 45 miljoen. Uit onderzoek is gebleken, dat deze panden nimmer zijn getaxeerd en dat de panden genoemd in de tweede brief, niet in eigendom aan de Staat behoren, maar staan op naam van stichtingen en naamloze vennootschappen. De panden zijn nog niet overgedragen op naam van CBvS terwijl de betalingen reeds hebben plaatsgevonden aan de minister van Financiën ad Euro 105 miljoen.