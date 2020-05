Volgens de erevoorzitter van de NPS, Ronald Venetiaan, moet het weer mogelijk worden voor de Surinamers om hun zegeningen te tellen. Dit zei hij gisteren tijdens de online massameeting van de NPS via Apintie tv. Venetiaan zei dat hij tien jaren terug een toespraak had gehouden om het volk te waarschuwen. Hij plaatste de toespraak onder de noemer ‘Tel uw zegeningen’. “Ik had reden om het volk dat te zeggen. Vandaag de dag moet ik het anders zeggen. “Teri den fuka anga san ye libi tide. Ter den hebi san regering e pot’ kon gi yu en mek a de so tak te a volgend verkiezing o bari over 5 yari, dat unu sa man tak baka, fu ter den zegeningen”. Venetiaan zei dat de NPS al 73 jaar bestaat en heeft bewezen een sterke partij te zijn. “We hebben moeilijke tijden doorgemaakt vanwege hebzucht van mensen, die denken dat ze in de regering zijn om rijk te worden. Leiders van de NPS hebben vanaf het begin bewezen, dat ze nooit hebben gezeten om rijk te worden”, zei Venetiaan. Volgens hem staat de NPS weer klaar om Suriname te leiden, zodat het volk inderdaad weer haar zegeningen kan tellen. Gregory Rusland, voorzitter van de NPS, zei dat we op een belangrijk moment in de historie van Suriname zijn beland, waarbij het volk haar leiders moet kiezen. “De NPS is niet nu bezig met het besturen van het land met 73 jaar ervaring. Dat is niet zomaar. Je moet toch wel wat kunnen en bewezen hebben”, stelde Rusland. “A teng fu kenki doro. De problemen van het land zijn zodanig groot, dat wij een ieder nodig zullen hebben. Ook de mensen van de huidige partij die leiding geven zijn nodig. We roepen ze daarom op, om de NPS te joinen om Suriname uit de puinhoop te halen. We hebben meer nog de ervaring van mensen, die het reeds gedaan hebben, nodig”, zei Rusland.