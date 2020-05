In het kort vertellen over u zelf; Naam, leeftijd, opleiding en ambities. Ik ben Cheryl Dijksteel. Moeder en partner. Een persoon die dankbaar en tevreden in het leven staat. In het dagelijks leven Directeur (bedrijfsvoering) van de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Heb doctoraal Rechten gedaan, Master in Public Health en Master in Onderzoeksethiek ( Integriteit van Wetenschappelijk onderzoek). Ben verder docent op HBO niveau en consultant. Ik ben nu ook politicus en wil mij graag inzetten voor de wederopbouw van ons geliefd land. De verkiezingen van aanstaande maandag zullen zeker spannend worden als we kijken naar de verschillende peilingen en ook naar de reacties van mensen op sociale media. Hoe kijkt u hier tegenaan? Inderdaad zeer interessant. Ik hoop dat men bewust stemt. Dat men stemt voor zijn toekomst. Voor een beter Suriname. Dat men het huidige beleid afwijst en kiest voor de toekomst van dit land, een betere toekomst. Ik ga ervan uit dat de VHP sterk staat, immers de peilingen geven deze informatie. De partij waar u lid van bent heeft een bepaalde visie en die zal ook bijdragen, indien de partij onderdeel zal uitmaken van de komende regering. Wat zullen jullie anders doen dan de huidige regering en hoe zal dat worden gedaan? In elk geval een beter financieel economisch beleid. De eerste prioriteit van de VHP op basis van ons wederopbouwplan is de financieel economische toestand aanpakken. Inkomen zullen worden beheerd en uitgaven beheerst zodat het begrotingstekort teruggebracht kan worden ( dat is nu 6 miljard). Wij zullen alle leningen herprofileren, herpositioneren en herschikken. Er zal een gunstig investeringsklimaat voor met name locale ondernemers worden geschapen (dmv goedkoop kapitaal aantrekken). Zo kun je exporteren en USD dollars binnenhalen. De anti- corruptiewet zal worden geïmplementeerd ( commissie aanstellen). Beleid zal worden gemaakt op basis van Openbaarheid van bestuur ( openheid, transparantie en informatieverschaffing). Communicatie naar en met het electoraat zullen wij scherper stellen en doen. Ons wederopbouwplan is uitgestippeld in 3 fases: urgentie, stabiliteit en groei. Wat heeft ervoor gezorgd, dat u zich heeft aangesloten bij deze partij? In de eerste plaats heeft de partij behoorlijke referentie in het herstabiliseren van de financieel economische situatie van ons land. Wel 3 keren, in coalitieverband. Verder heeft zij getoond dat zij een nationale partij is door vooral in alle districten mee te doen aan de verkiezingen. In alle 10 kiesdistricten zijn er kandidaten die zich verkiesbaar hebben gesteld! De VHP heeft op 18 januari 2020 met haar mega massameeting getoond, dat zij een partij is die open is gesteld voor ALLE etniciteiten. Het resultaat heb je gezien op de verschillende DNA kandidatenlijsten. Was is uw inspiratie voor deelname? Na te hebben gezien dat, wat ik noem moreel DIEPval, alleen dieper werd, en ik zelf dergelijke immorele gedachtes bij mijn eigen pubers begon waar te nemen, heb ik besloten niet meer aan de kantlijn te staan en actief mijn bijdrage te leveren. De huidige economische situatie is het resultaat van 10 jaar NDP, waarbij gelden niet op de juiste manier zijn uitgegeven. Eens of oneens? Kunt u toelichten? Helemaal mee eens. Wij hebben een zeer zeer onbetrouwbare regering nu, die zelfs reserves van de bevolking heeft weggemaakt ( kasreserves) om zogenaamd een klein beetje onder het volk te verdelen en de rest te gebruiken zichzelf te verrijken. Het volk wordt structureel misleid en toch zijn er delen van deze bevolking die deze misleiding als waarheid zien en dus erin blijven trappen. Daarom praat ik over moreel diepval. De mate waarin het verval zich toont en waar het afspeelt, in alle lagen, is onacceptabel, eigenlijk onkan. Zoals eerder aangegeven zal in de eerste plaats de financieel economische sector gezond gemaakt moeten worden, opdat er rust in het land komt. Op welke manier zou u verandering kunnen brengen in de huidige economische situatie? Er zal een gunstig investeringsklimaat voor met name locale ondernemers worden geschapen (dmv goedkoop kapitaal aantrekken). Zo kun je exporteren en USD dollars binnenhalen. De anti- corruptiewet zal worden geïmplementeerd ( commissie aanstellen). Beleid zal worden gemaakt op basis van Openbaarheid van bestuur ( openheid, transparantie en informatieverschaffing). Communicatie naar en met het electoraat zal scherper worden gepleegd. Ons wederopbouwplan is uitgestippeld in 3 fases: urgentie, stabiliteit en groei. Staat de partij open voor samenwerkingen (inclusief NDP)? De VHP zal met gelijk gerichte partijen moeten samenwerken. Samenwerken alleen zal ons redden. Alleen is een samenwerking met de NDP, absoluut uitgesloten. Waarvoor wilt u zich sterk maken binnen uw politieke functie als u gekozen wordt? Ik maak mij sterk voor openbaarheid van bestuur en een Solide Volksgezondheid. Openbaarheid van bestuur gaat over openheid, transparantie en informatieverschaffing vanuit die overheid. Waar bijv de rekenkamer haar taak naar behoren kan doen, waar zij daadwerkelijk haar bevoegdheid kan uitoefenen door de regering te ondersteunen, begeleiden en adviseren in het beheren van haar inkomen en beheersen van haar uitgaven. Waar overheidshandelen transparant is. En waar deze rekenkamer diezelfde regering beschermt tegen zichzelf. Volksgezondheid moet anders bekeken worden. Men moet zich niet alleen focussen op gezondheidszorg, maar op volksgezondheid. Gezondheidszorg is slechts 1 element van het geheel. Meer focus op preventie, inkomen, huisvesting. Ja, die zijn allemaal sociaal bepalende factoren voor een Solide Volksgezondheid.