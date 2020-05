In het kort vertellen over u zelf; Naam, leeftijd, opleiding en ambities. Ik ben Lilian Maria Wiebers, drs. Algemene Economie en ik ben 56 jaar. Ik ben moeder van drie kinderen en vijf kleinkinderen. Omdat 60% van de Surinaamse samenleving jonger is dan 35 jaar, is mijn aandacht vooral op de ontwikkeling van kansen voor deze groep. De verkiezingen van aanstaande maandag zullen zeker spannend zijn als we kijken naar de verschillende peilingen en ook naar de reacties van mensen op sociale media. Hoe kijkt u hier tegenaan? Ten eerste bid ik voor eerlijke verkiezingen en een goede opkomst.17 partijen en bijkans 280 DNA kandidaten alleen al in Paramaribo is enorm. Het is jammer dat het uitgangspunt voor vele kiezers is dat zij de zittende partij willen wegstemmen, terwijl je als kiezer juist moet stemmen op een partij en kandidaat, die voldoet aan jouw criteria. Alleen op die manier kan jij je ervan verzekeren dat je de juiste personen/partijen op de juiste plek krijgt. Hierdoor krijgen de kleinere c.q. jongere partijen een rechtvaardige kans. De partij waar u lid van bent heeft een bepaalde visie en die zal ook bijdragen, indien de partij onderdeel zal uitmaken van de komende regering. Wat zullen jullie anders doen dan de huidige regering en hoe zal dat worden gedaan? DOE heeft een 2040-visie vastgesteld met Surinomics als basis met continue monitoring en evaluatie van het uit te voeren beleid . De aanpak: Er zal een 20 jaar strategisch beleid worden geformuleerd in samenwerking met alle relevante stakeholders: bijv. waar moet bijv. een prioriteiten sector zijn over 20 jaar. Voordat er een beleid of programma wordt uitgevoerd zal eerst moeten worden nagegaan of het past in deze strategie. Er zal hierbij een Monitoring & Evaluatie plan worden ontwikkeld voor constante begeleiding en aansturing van de uitvoering van het beleid. Verder het verkrijgen van betrouwbare en recente data over wat de verschillende groepen uit de samenleving nodig hebben om zich positief verder te ontwikkelen zodat gerichter beleid/projecten geformuleerd kunnen worden. Doe vertegenwoordigers zullen regelmatig communiceren met de gemeenschap over het werk dat er wordt gedaan in de DNA: bijv. discussiëren over een nieuw wetsvoorstel. Waarom hebt u zich aangesloten bij deze partij? Vanwege mijn christelijk geloof ben ik geïnspireerd geraakt door vooral de kernwaarde van dienstbaar leiderschap. Wat ik bijv. van DOE waardeer is dat ze elk maatschappelijk vraagstuk heel nuchter en objectief kan bekijken en steeds consistent kiest voor het belang van het volk en niet voor partijbelang of individueel belang. Wat ik nog miste is haar connectie met de risicojongeren en dat is dus waar ik vanuit DOE mijn bijdrage wil leveren vanwege mijn expertise op dit gebied. Wat is uw inspiratie voor deelname? Ik dien mijn Surinaamse samenleving langer dan 32 jaar met passie in diverse rollen en vanuit verschillende sectoren en werkgebieden. Maar dan kom je in een fase dat je als academicus en community leader door hebt, dat oplossingsmodellen die hun effectiviteit hebben bewezen, geen navolging vinden en dat positieve projectresultaten niet verduurzaamd worden ondanks dialogen met de beleidsmakers. Je concludeert dat dit eigenlijk toch neerkomt op toezien vanaf de kantlijn en dat het tijd is om vanuit een ander terrein te opereren: het Parlement ! De huidige economische situatie is het resultaat van 10 jaar NDP, waarbij gelden niet op de juiste manier zijn uitgegeven. Eens of oneens? Kunt u toelichten? Doe is het eens. De NDP heeft in het huidige regeringsbeleid, het ontwikkelingsplan, het stabilisatie en herstelplan (2016-2018) zaken aangegeven te zullen uitvoeren, maar er zijn nog tal van zaken in deze plannen die niet zijn uitgevoerd met hiertegenover een leningenbeleid dat heeft geleid tot een miljarden schuld, die in schril contrast staat met het staatsaflossingsvermogen. Op welke manier zou u verandering kunnen brengen in de huidige economische situatie? Door het instellen van een crashprogramma met focus op bevordering van ondernemerschap op macro-, meso- en micro niveau en zelfvoorziening op huishoudensniveau. Het stimuleren van produktie in prioriteitssectoren gericht op importvervanging, export cq deviezengenereren en scheppen van arbeidsplaatsen. Staat DOE voor samenwerkingen (inclusief NDP)? DOE staat open voor samenwerking, er van uitgaande dat samenwerken voor DOE anno 2020 is het samen nadenken over oplossingen, kritisch begeleiden van de regering, meehelpen om beleid en wetgeving te formuleren dat positief zal werken voor de samenleving. Waarvoor wilt u zich sterk maken binnen uw politieke functie als u gekozen wordt? Het doen uitvoeren en monitoren van een effectief jeugdontwikkelingsbeleid met als aandachtsgebieden: basic life skills en vaktraining, werkgelegenheid, ondernemerschap, misdaadpreventie en resocialisatie en gezinsversterking. Verder wil ik me inzetten om een sterke coalitie te vormen die met ontwikkelingsideeën en voorstellen komt gekoppeld aan een sterk M&E beleid. Effectief inzetten van RR en DR leden dat zichtbaar zijn in hun gemeenschappen en de regering en beleidsmakers kunnen voorzien van recente data uit hun gemeenschappen. Bent u van mening, dat het beleid anders zal worden door de bijdrage van meerdere vrouwen? Ja, vrouwen hebben over het algemeen een andere aanpak als het aankomt op communicatie en conflictoplossing. Wij prefereren een ‘one-on one’ of kleinere groepen om moeilijke problemen te bespreken en een middenweg te zoeken. We brengen veel creativiteit en ‘out of the box thinking’ aan tafel om oplossingen voor te dragen. We zien ook heel snel de ‘big picture’ en hoe een bepaalde maatregel invloed kan hebben op marginale delen van de samenleving. Dat is dat extra wat wij vrouwen te bieden hebben.