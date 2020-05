Een van de politieke leiders van de Partij voor Recht en Ontwikkeling ( PRO), Curtis Hofwijks, roept de kiezers op om een nieuwe partij de gelegenheid te geven ze te vertegenwoordigen. Met nog enkele dagen naar de verkiezingen zegt hij, dat het volk van Suriname moet durven om nieuwe dingen aan te grijpen. Hofwijks neemt en voorbeeld aan de Nokia mobiel. “Iedereen weet dat het een heel goed merk is en sterk, maar toch kiezen wij nu voor de moderne mobieltjes, omdat men veel meer ermee kan doen.” Volgens Hofwijks zal hij zich meer begeven in het veld, de komende twee dagen die nog over zijn voor propaganda. “Wij proberen het zoveel als mogelijk uit te buiten. Als ik voel dat mijn energie wat laag is, neem ik even een rust, maar dan ga ik er weer voor”, aldus Hofwijks. Verder zegt hij, dat de buurten waar de kandidaten van zijn partij wonen, zoveel als mogelijk worden aangedaan. De PRO doet ook mee aan de verschillende debatten en maakt verder gebruik van sociale- en traditionele media. Volgens Hofwijks zeggen van Hofwijks merkt hij dat COVID-19 zeker wel heeft gezorgd, dat er meer debatten worden georganiseerd. “Als nieuwe partij hebben wij niet de middelen ter beschikking die de anderen wel hebben, maar we doen er wel zoveel als mogelijk aan, de kiezer te overtuigen om op de PRO te stemmen.” Hofwijks stelt dat de roep om verandering groot is. Echter worden er volgens hem door bepaalde politieke partijen twijfels gezaaid, “maar wij geven er gewoon antwoord op”. Hij vindt dat wij in Suriname moeten afstappen van het lawaai en focussen op het inhoudelijke van de politieke partijen. De ontwikkelingsvisie is volgens hem duidelijk verwoord en te vinden op de website van de partij. “Wij gaan onder andere voor technologie, een slimme overheid, een onderwijssysteem dat losgekoppeld is van de politiek en geen lange rechtszaken: kortgedingzaken moeten in dertig dagen afgehandeld worden.” PRO vindt dat de missers met betrekking tot het organiseren van de verkiezingen, niet kunnen. Voor hem mag er niets veranderd worden aan het kiezersbestand na de Wettelijke Terinzagelegging (TIL). Hofwijks merkt dat er heel veel ruis is in berichtgevingen, waaronder ook bij die van de media, waardoor het moeilijk is om na te gaan, wat wel en niet juist is. Hij is in ieder geval blij met het Anti-Fraude Platform. Hofwijks gelooft dat dit platform heel veel zaken, die eventueel fout kunnen gaan bij de verkiezingen, kan onderscheppen. Wat Hofwijks wel zorgen baart, is dat als mocht blijken dat er gefraudeerd is, hoe dit aangepakt zal kunnen worden. Hofwijks roept kiezers op om ondanks de COVID-19-situatie naar de stembus te gaan. Hij benadrukt, dat het duidelijk is dat de regering de situatie niet aankan en het daarom belangrijk is dat ze wordt weggestemd. PRO heeft voor vandaag een auto-optocht gepland.