In het kort vertellen over u zelf; naam, leeftijd, opleiding en ambities. Ik ben Serena Essed, 29. In het dagelijks leven ben ik advocaat en ook ondervoorzitter van de politieke partij Alternatief 2020 (A20). Eerder had ik nooit gedacht, dat ik in de politiek zou stappen. Ik ben ervan overtuigd, dat Suriname potenties heeft, om te groeien naar hoogtes die wij nog nooit eerder hebben gekend en meegemaakt. Maar als wij kijken hoe dit land achteruit is gegaan en hoe slecht wij eraan toe zijn, dan bloede mijn hart. Daarom heb ik ervoor gekozen om mijn schouders onder het werk te zetten en mijn bijdrage leveren om ons mooi land te helpen opbouwen. Waarom hebt u zich aangesloten bij deze partij? De reden waarom ik heb gekozen voor A20, is omdat de ideologie van de partij mij direct aansprak. De slagzinnen van de partij zijn: ‘rechtvaardigheid verheft de natie, wij strijden tegen fundamenteel onrecht. Wij gaan voor dienstbaar leiderschap en zetten Suriname op de eerste plaats’. Dit is precies wat Suriname nodig heeft, om tot heropbouw te kunnen komen. Wanneer wij zeggen dat wij strijden tegen fundamenteel onrecht, dan moet je eerst gaan werken aan de basis van de natie. Dan pas kan je verder erop bouwen, immers is het net als wanneer je een huis bouwt op een slecht fundament, waar je zult lappen en lijmen hoeveel je wilt, maar dan is het huis gedoemd in elkaar te storten. En daarom zeggen wij, dat wij strijden tegen het fundamenteel onrecht. Zodat de rechten die wij hebben als burgers, zoals het recht om te leven in een staat met een fleurige economie, het recht op arbeid waarbij er genoeg werkgelegenheid is, betaalbare kwalitatieve gezondheidszorg en betaalbare huisvesting. De verkiezingen van aanstaande maandag zullen zeker spannend zijn als wij kijken naar de verschillende peilingen en reacties van mensen op sociale media. Hoe kijkt u hier tegenaan? Wij staan positief tegenover de verkiezingen van aanstaande maandag. De reacties zijn ook positief, wanneer wij kijken naar wat wij meemaken in het veld, dan zijn de mensen heel erg enthousiast en de boodschap die wij hebben, spreekt de mensen ook aan. De partij waar u lid van bent heeft een bepaalde visie en die zal ook bijdragen, indien de partij onderdeel zal uitmaken van de komende regering. Wat zullen jullie anders doen dan de huidige regering en hoe zal dat worden gedaan? Naast het strijden tegen fundamenteel onrecht, wil mijn partij zich sterk maken voor dienstbaar leiderschap. Dat zijn leiders die aan de ene kant de deskundigheid hebben, maar tegelijkertijd ook integer zijn. Leiders die begrijpen, dat wanneer het volk ze gekozen heeft, dat ze daar zitten om het algemeen belang te dienen. Wij zien vaak, dat mensen hun eigen- of partijbelangen dienen en het belang van Suriname terzijde wordt geschoven. Dat moeten wij niet meer hebben. Verder zullen wij dienstbare politiek, politiek die zich niet bezig houdt met het neerhalen van andere politieke partijen, invoeren en afstappen van patronagepolitiek, partijpolitiek en vriendjespolitiek. Wij willen ook een technisch Kabinet, een kabinet dat zich kenmerkt door dienstbare leiders, die de capaciteit hebben, ongeacht hun politieke kleur, afkomst en gender. Het gaat om de juiste persoon op de juiste plaats. De huidige economische situatie is het resultaat van 10 jaar NDP, waarbij gelden niet op de juiste manier zijn uitgegeven. Eens of oneens? Kunt u toelichten? Eens, omdat de partij die de regeerverantwoordelijkheid heeft, verantwoordelijk is voor het beleid dat wordt gevoerd en de resultaten die daaruit voortvloeien. Op welke manier zou u verandering kunnen brengen binnen de huidige economische situatie? A20 heeft een hele open mindset, wanneer het gaat over de economie. Wie zien dat de economie van Suriname gestoeld is op de minerale sector, maar wij zeggen, dat wij moeten gaan diversifiëren. Suriname is bij uitstek een land, dat geschikt daarvoor is. En het is eigenlijk een schande, dat wij tot nu toe nog niet op het niveau zijn waarbij wij grootschalig agrarische producten kunnen exporteren. Daarnaast willen wij ook ons milieu duurzaam inzetten. Suriname heeft zoveel exotische planten bijvoorbeeld de naturopatische medicijnen zoals, Morenga, Niem en Marfa. Allemaal planten die wij zouden kunnen exporteren, want er is een grote vraag naar ze. Waarvoor wilt u zich sterk maken binnen uw politieke functie als gekozen wordt? Ik maak mij sterk voor een goed en sterk bestuur en de corruptie bestrijding. Staat de partij open voor samenwerkingen (inclusief NDP)? Nee, wij staan niet open samen te werken met de NDP. Wat de andere partijen betreft, zullen wij eerst in dialoog moeten treden, om te zien wat hun ideologieën zijn. Bent u van mening, dat het beleid anders zal worden door bijdrage van meer vrouwen? The right person, on the right place. Het maakt niet uit wat voor gender het is. Elke post moet de juiste persoon hebben. Iemand die capabel en integer is.