De wisselkoers is totaal “out of control”. Zo ook de goederen in de winkels. Prijzen blijven schrikbarend stijgen. De prijzen van bouwmaterialen, waaronder cement, zijn zodanig gestegen dat mensen die met het bouwen waren begonnen, nauwelijks meer verder kunnen. Er is haast geen vreemde valuta meer te koop. Naar aanleiding van de op hol geslagen koers voor de Amerikaanse dollar en de euro, zegt econoom en tevens jurist Guillermo Samson, tegenover De West, dat ofschoon president Bouterse meerdere keren had beloofd dat hij de koers zou laten dalen, het hem niet is gelukt hem omlaag te brengen. Ook is Samson van mening, dat de tijd van de nullen terug zal komen voor de Surinaamse dollar, zoals dit het geval was in de periode, 1996-2000 onder president Jules Wijdenbosch. “De koers voor de Amerikaanse dollar leunt nu bijna tegen de SRD 20 aan”, merkt Samson op. Hij zegt, dat ons geld van 10 naar 100 en van 100 naar 1000 zal gaan. Met nog enkele dagen naar de verkiezingen toe, is het volgens de econoom onmogelijk verandering in de situatie te brengen. Samson merkt op dat de ‘zogenaamde’ Valutawet ook niet heeft geresulteerd in verandering. “Dat hebben wij allemaal zelf kunnen merken.” Samson is van mening, dat de regering Bouterse II haar uitgavenbeleid de afgelopen tien jaar niet heeft getemporiseerd. De econoom zegt, dat ondanks de heersende crisis, de ministers en assembleeleden normaal op buitenlandse reizen gingen en wel op staatskosten. “Terwijl de regering juist had moeten bezuinigen”, aldus Samson. Volgens hem, zijn de verschillende platforms die in het leven zijn geroepen, niets anders dan praatclubjes. Ook deelt hij mee, dat het vertrouwen in de regering volledig weg is. “Ook het lenen heeft geen zoden aan de dijk gebracht”, zegt Samson. Volgens hem heeft de regering, deze leningen vooral gebruikt voor consumptieve doeleinden. Samson stelt dat de overheid geen deviezen meer heeft en dat dit te wijten is aan niemand anders dan de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad. De econoom is niet te spreken over het feit dat het parlement geen toestemming aan de PG heeft gegeven, om de minister te vervolgen. Volgens Samson is de regering, alleen daar om hun pensioen veilig te stellen. “De president is omringd van mensen die geen kaas hebben gegeten van economie. Laten ze bij mij in de schoolbanken komen zitten om economie te leren”, aldus Samson. “Zoals elke econoom en niet econoom weet, wordt de koers door middel van vraag en aanbod bepaalt en niet door een wet, die op één of ander dag gewoon in het leven wordt geroepen.” Samson is van mening, dat de koers nooit meer hetzelfde niveau zal bereiken als tien jaar geleden. “Om toch tot een nieuwe en stabiele koerssituatie te komen, is er een andere regering nodig, die Suriname kan redden en bovenal ook de gestolen gelden van het volk, kan terughalen”, benadrukt Samson. Hij merkt op dat het niet gemakkelijk zal zijn om uit de gecreëerde economische crisis van de NDP te komen. “Er zullen offers gebracht moeten worden”, aldus Samson.