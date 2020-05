Terwijl de wisselkoersen voor de dollar en Euro een lichte daling vertonen, merken we dat de prijzen in de winkels verder stijgen. Een importeur zegt desgevraagd aan de krant dat de prijzen voorlopig niet zullen dalen, omdat de koers bij de aankoop van de US-dollar nog steeds hoog is. “De dollar is nog altijd schaars en om deze te kopen is de wisselkoers rond de SRD 20. Wij als importeurs hebben dan weinig keus en zijn genoodzaakt, het verschil door te berekenen, waardoor de prijzen in de winkels ook blijven stijgen”, aldus de importeur. Volgens de importeurs is deze sector vooral in de afgelopen maanden in een moeilijk vaarwater beland, omdat er geen sprake is van een stabiele koers. “elke week is de koers anders, dit maakt dat je als handelaar een ruim prijsverschil gaat hanteren, om toch nog winst te maken en dezelfde hoeveel te kunnen importeren”, aldus de importeur. Volgens hem waren vele collega’s genoodzaakt, hun deuren te sluiten, omdat zij door de koersontwikkelingen niet meer in staat waren, het bedrijf draaiende te houden. “Dat is waarschijnlijk ook de reden, dat veel schappen leeg raken in de winkels. Op een gegeven moment kopen de winkeliers de goederen ook niet meer op, omdat ze van mening zijn dat ze ermee blijven zitten. Je merkt duidelijk een daling in de verkoopcijfers”, aldus een importeur. De minister van Handel, Industrie en Transport, Stephen Tsang, zou eerder beloofd hebben, de prijzen omlaag te krijgen, d.m.v. de toen aangenomen valutawet. Echter is deze intussen opgeschort door de rechter.