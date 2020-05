Afgelopen weekend is er ofschoon het Surinaams luchtruim officieel gesloten is, een privé vliegtuig hier geland. Volgens bronnen zou het in deze gaan om een toestel van de beleidsadviseur van de president R. A., die zijn landing maakte op het vliegveld te Zorg en Hoop. Volgens Jerry Slijngaard van het Covid-19 managementteam, zou door de Surinaamse luchtvaart autoriteiten toestemming zijn verleend aan het vliegtuig. Verder zou volgens hem, de piloot na aankomst in quarantaine zijn geplaatst. Slijngaard zei geen verdere informatie te hebben met betrekking tot het toestel, echter vernemen wij dat het zou zijn gekocht in de Verenigde Staten (VS) door R. A. en zijn neef, die eigenaar van de luchtvaartmaatschappij Pegasus is. Het is nog niet bekend wie toestemming heeft verleend tot het betreden van het Surinaamse luchtruim en voor welke doeleinden het toestel gebruikt zal worden.