Volgens een mededeling van districtscommissaris (dc) Wedprekash Joeloemsingh, Wanica Noord-West, mogen de casino’s per 1 juni aanstaande hun deuren weer openen voor bezoekers, mits aan strenge voorwaarden wordt voldaan. De vergunningsvoorwaarden, waaraan de casino’s zich moeten houden, zijn; Personen die griepverschijnselen vertonen, mogen niet worden toegelaten tot de gelegenheden. Personeel dat met voeding werkt dient de juiste mond en of neus bedekking te hanteren. Ook moet er een controlepost aanwezig zijn, voor het opmeten van de temperatuur van bezoekers. De ruimtes moeten schoon en veilig zijn, voor zowel het personeel als bezoekers. Alle objecten die aangeraakt (kunnen) worden moeten regelmatig gedesinfecteerd worden voor en na aanraking. Handhygiëne conform het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) richtlijnen is verplicht, met voldoende sanitaire voorzieningen. De maatregel ‘social distancing’ blijft van kracht en dient in acht genomen te worden, door zowel personeel als bezoekers. De Slot machines en stoelen voor Live games moeten ook op 1.5 – 2 meters van elkaar geplaatst worden. Duidelijke markeringen bij zaken als buffet en kassa’s. Ook moeten zij aangepaste openingstijden hebben in verband met de avondklok. Naar verluidt zijn de meeste casino’s al druk doende deze grote operatie uit te voeren. In de afgelopen weken, sedert het sluiten van de casino’s, hebben sommige casino’s hun personeel of helemaal niet uitbetaald, bij andere casino’s kreeg het personeel een deel (soms de helft) van het salaris en hoefde niet te verschijnen, weer andere stuurden personen met verplicht verlof maar lieten sommige medewerkers wel normaal doorwerken tegen normale betaling. Er was dus geen consistent beleid op dit stuk, en elke casino had zo zijn eigen aanpassingen. Bedrijven met name; Casino’s, eettenten en nachtclubs krijgen tot en met 1 juni, om te oefenen met de nieuwe voorwaarden. Vanaf 1 juni zal er controle plaatsvinden en volgen er sancties als men zich niet aan de (nieuwe) vergunningsvoorwaarden houdt.