In de aflevering van To the Point gisteren hebben de politieke partijen SPA, NPS, NDP en PALU een heftige discussie gevoerd over corruptie en daaraan gekoppeld het grondbeleid. Volgens Patrica Etnel (NPS) ligt de anti-corruptiewet daar, maar dat corruptie in Suriname alleen bestrijd zal worden als andere leiders aan de macht komen. Melvin Bouva (NDP) zei daarop dat corruptiebestrijding een issue blijft voor elke regering. “In elke regeringsperiode waren er individuen van verschillende politieke partijen die in opspraak zijn gekomen. Het waren toen andere leiders, maar het gebeurde. Nu is er een andere leider ten opzichte van toen en het gebeurt ook”, zei Bouva. Volgens hem is er geen wet nodig om met de handen af te blijven van geld dat niet van jouw is. Bouva zei dat een wet alleen niet goed is, maar dat de daad bij het woord gevoegd moet worden. “In deze periode is de anti-corruptiewet aangenomen. Nu wordt zowel de governor als de minister van Financiën volgens de regels van de anti-corruptiewet onderzocht. Dus de wet werkt”, stelde Bouva. Guno Castelen (SPA) zei dat voor een anti-corruptiewet om te kunnen werken de instituten versterkt moeten worden. Hij vroeg zich af welke instituten sterk zijn. “Mensen worden daar geplaatst die een verlengstuk van de regering zijn. De minister van Financiën moet in staat van beschuldiging gesteld worden. Laten we zien of de wet werkt zoals Bouva zegt. Wetten alleen zijn niet voldoende maar de wil. We moeten dingen niet alleen zegen, maar de durf hebben om te doen”, aldus Castelen. Henk Ramnandanlal (PALU) merkte op, dat alle politici aan tafel eens zijn met de bestrijding van corruptie. Hij vroeg zich daarom af, waar we nu opgeschoten zijn in de corruptie bestrijding. Volgens hem kan corruptiebestrijding niet alleen met verandering van leiderschap. Het probleem is volgens Ramnandanlal dat er maatschappelijk draagvlak ontbreekt, van waar we met het land naartoe willen gaan. “Corruptie is een korte termijn maatregel, maar hoe vermijden we haar op lange termijn. Eén regering zet kleine stappen, een andere regering komt en stopt dat ding om haar eigen ding te doen. De anti-corruptiewet is aangenomen, maar het beleid daarachter ontbreekt”, meende Ramnandanlal. Bouva erkende dat er tekortkomingen zijn binnen de regering, maar dat het mes er wel in is gegaan. Er zijn wetten gemaakt, instituten zijn versterkt en wie in de bak moest, is gegaan. Etnel haalde aan dat instituten zijn uitgehold. “CLAD is uitgehold en functioneert niet goed. De Rekenkamer hamert in zijn verslagen nog steeds op het niet krijgen van informatie van de ministers”, stelde Etnel. Castelen zei dat Suriname een corruptievraagstuk heeft, maar dat het niet bestreden kan worden als de signatuur niet willend is. Hij haalde een voorbeeld aan van de periode toen de PALU in de regering zat en de vicepresident voorstelde, dat de ministers een document lieten opmaken, waarin hun vermogen werd vastgelegd. In de periode dat Castelen minister was, was hij de enigste die dat heeft gedaan. Etnel wees hier op het belang van de anti-corruptie commissie. Als alle ambtsdragers en regeringsfunctionarissen volgens haar gecreend worden en vastgesteld wat hun vermogen is, zo kan volgens haar voorkomen worden, dat iemand na vijf jaar in de politiek 4 of 5 huizen heeft. Bouva zei dat het meeste om corruptie te bestrijden, tijdens deze regering is gebeurd. Etnel en Catselen daarentegen meenden dat deze regering incompetent is om corruptie te bestrijden. Ramnandanlal week niet veel af van zijn eerdere standpunt en bleef erbij, dat het maatschappelijk draagvlak om corruptie te bestrijden, ontbreekt. Op een bepaald moment gaf hij zelf aan, dat de problemen tijdens de regeerperiodes van de NDP begonnen, vanaf het moment dat PALU uit de regering stapte. Op het moment dat de presentator het grondbeleid in verband bracht met corruptie, werd het een over en weer gesmijt van beschuldigingen en verwijten van de deelnemers aan elkaar. Het antwoord op de vraag, of grondbeleid uit de politieke sfeer gehaald en onder een instituut gebracht moest worden, bleef helaas uit. De deelnemers waren op een bepaald moment druk doende elkaar verantwoording te vragen over diverse malversaties binnen het grondbeleid in de periode waarop zij aan de macht waren. Ze waren allen het erover eens dat corruptie bestreden moet worden en dat het grondbeleid aangepast dient te worden. door Priscilla Kia