Abop-voorzitter Ronnie Brunswijk, heeft afgelopen zaterdag tijdens de vijfde online massameeting van zijn partij aangegeven, dat de NDP moet inpakken en eerlijk moet zijn tegen het volk. Brunswijk zei dat met de koersontwikkeling momenteel niemand kan investeren. “Ik heb dit van te voren gezegd in het parlement, maar niemand nam mij serieus’, zei Brunswijk. Hij gaf aan dat de president zei dat hij koers omlaag zou brengen, toen hij hem vertelde dat zijn schip aan het zinken was. Ook Misiekaba zei dat een koers van SRD 5 ondraaglijk zou zijn. “Misiekaba zeg me wat er nu moet gebeuren? Jullie moeten inpakken en eerlijk zijn tegen het volk. You can’t do the job. Julie moeten het mandaat teruggeven”, zei Brunswijk. De Abop-voorzitter heeft ook vraagtekens geplaatst bij de aanleg van de nieuwe 9.5 kilometer vierbaans highway die USD 60 miljoen heeft gekost. Brunswijk rekende uit, dat één kilometer bijkans 6 miljoen USD heeft gekost. Hij vroeg zich af, of het nodig was deze weg aan te leggen. “In het buitenland kost het aanleggen van een weg USD 200.000 maximaal per kilometer met asfaltering en wegmeubilair. In ons land kost het USD 60 miljoen”, stelde Brunswijk. Volgens hem moet de samenleving stemmen op Abop als zij ontwikkeling wil zien. Brunswijk leverde ook kritiek op het feit dat de NDP de goedgekeurde SRD 400 miljoen aan noodfonds voor personen die getroffen zijn door Covid-19, gebruikt om propaganda te maken voor de partij. Brunswijk beweerde dat personen die niet van de NDP zijn geen geld krijgen. “Wat voor leider is dit, die zegt dat hij van het volk houdt”. Hij uitte ook zijn bezorgdheid over de binnenlandbewoners die in Paramaribo zijn gestrand en niet terug naar hun huis kunnen, terwijl de NDP’ers wel vrij naar het binnenland gaan. “De mensen hebben honger en willen terug. We gaan de komende verkiezingen grandioos winnen en ervoor zorgen dat NDP nooit meer aan de macht komt”, aldus Brunswijk. -door Priscilla Kia-