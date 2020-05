Tijdens zijn reguliere persconferentie gisteren, heeft het Covid-managementteam wat meer informatie verschaft over details met betrekking tot de illegalen in ons land. Illegalen vormen nog steeds een groot probleem voor Suriname. De illegale Braziliaan die positief is getest op het coronavirus, is in isolatie. Jerry Slijngard, coördinator van het National Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing (NCCR), deelde mee dat zondag 2 boten met 15 Brazilianen, die vanuit zee het land zijn binnen gevaren, zijn aangehouden en in quarantaine geplaatst. Eén van hen is positief getest. Gistermorgen werd er ook een boot met 4 Guyanezen aangehouden en terwijl de persconferentie gaande was, werden er nog 6 Brazilianen op de rivier aangehouden. Tot nu toe zijn er al meer dan honderd mensen opgepakt en in overheidsquarantaine geplaatst. In totaal moet de regering meer dan tachtigduizend US dollar betalen aan eigenaars van de locaties, waar deze mensen worden onderbracht. “Menselijkerwijs doen we dat tot op dit moment, maar als wij zien dat het aantal blijft toenemen, dan moeten wij uit een ander vaatje tappen”, aldus Slijngard. Hij is van mening, dat men het land niet binnen kan dringen, en ervan uitgaan, dat de illegalen goed behandeld zullen worden, omdat Surinamers lieve mensen zijn. Volgens de NCCR-coördinator, moet daarvan afgestopt worden. Antoine Elijas, minister van Volksgezondheid en Danielle Veira, van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV), lieten beiden weten, dat het nieuwe Covid-19 geval, geen invloed heeft op de huidige situatie met betrekking tot de getroffen corona-maatregelen. “Wij vragen een ieder de gezondheidsregels in acht te blijven nemen.” Veira deelde mee, dat de maatregelen die de president heeft afgekondigd van kracht blijven. Verder worden er nog gesprekken gevoerd met diverse organisaties. Als die zijn afgerond, zal de president dinsdag of woensdag, de volgende stappen meedelen in een toespraak. Kolonel Slijngard benadrukte, dat de buitenlanders die illegaal het land proberen binnen te komen, keihard aangepakt zullen worden. Hoe de verscherpte regels eruit zullen zien, hebben zij nog niet bekend gemaakt. De man die positief is getest op het coronavirus, betreft het elfde positieve geval in Suriname sinds de eerste besmetting op 13 maart. Met de aanhoudingen van de illegalen, komt het aantal personen in quarantaine op 847.