“Ik keur de wijze waarop Abop-voorzitter Ronny Brunswijk, bepaalde zaken naar voren heeft gebracht af. Echter is de kern, waarbij vreemdelingen in Moengotapu staan ingeschreven, van de zaak wel concreet. Daadwerkelijk zien we, dat deze zaken niet door de beugel kunnen”, aldus DOE-voorzitter Steven Alfaisi in het programma Magazine4. Alfaise zegt dat DOE in aanloop naar de verkiezingen waakzaam zal blijven. Volgens Alfaisi is het een vorm van fraude, omdat de vreemdelingen het Marowijne gebied niets eens kennen. “We hebben mensen die regelmatig naar ons toekomen en deze vreemde gevallen rapporteren. Ook hebben we gezien, dat mensen met Spaanse namen op adressen van burgers voorkomen. Het ergste is dat oproepingskaarten van mensen die niet eens op je adres wonen, op jouw adres worden bezorgd. Dit is echt niet normaal!” zegt Alfaisi. Volgens Alfaisi zijn er een heleboel verdachte gevallen, waardoor we op scherp moeten staan. “De hele samenleving moet alert blijven, omdat we ons geen frauduleuze verkiezingen kunnen permitteren. We moeten voorkomen, dat zaken die zich in 2015 hebben voorgedaan, niet meer gebeuren” aldus Alfaisi. Hij zegt dat de gevallen waarbij meerdere personen op 1 adres staan ingeschreven, niet nieuw zijn, echter waren het toentertijd geen vreemdelingen maar Surinamers. Gezien het OKB heeft aan gegeven dat er onvolkomenheden op de kiezerslijsten zijn, drukken politieke partijen de samenleving op het hart extra waakzaam te zijn de komende dagen.