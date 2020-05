‘Het is in een ieders belang’ De voorzitter van de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) Chandrikapersad Santokhi heeft de regering gisteren tijdens een persconferentie opgeroepen om tenminste op verkiezingsdag de covid-maatregelen te verlichten, door een volledige opheffing van de avondklok op die dag. VHP-parlementariër Mahinder Jogi zegt tegenover De West dat dit in een ieders belang is. “Het zou zelfs drie dagen opgeheven moeten worden, de dag ervoor, de dag der stemming en de dag er na. Je weet ook niet hoelang het tellingproces zal duren.” De drie dagen vrijstelling zouden volgens Jogi ook ruimte aan politieke partijen kunnen bieden, hun voorbereidingen te treffen naar die dag toe. Santokhi is van mening dat er door de covid- maatregelen een heleboel organisatorische probelemen kunnen ontstaan. “Want je kan geen situatie hebben, waarbij tijdens de avondklok, juist op het voornaamste moment van de telling, mensen weg moeten gaan. Wie gaat achterblijven op de verschillende stembureaus? Dat geeft ons een zeer onbehaaglijk gevoel”. Wat de situatie nog onprettiger maakt, betreft de recente uitspraken van de voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau Jennifer van Dijck-Silos. Ze deelde mee, dat het OKB geen budget krijgt om onafhankelijk te functioneren en om te kunnen waarnemen op de verschillende stembureaus. Daarnaast merkt ze op dat ze nog nooit heeft meegemaakt, dat er zo een slechte verkiezing georganiseerd wordt. “Met de Covid-maatregelen erbij, hebben de 600 stemgerechtigden per stembureau, gemiddeld 3 minuten nodig, voor het stemproces. Er is dus meer tijd nodig dan de 12 om te gaan stemmen”, stelde Santokhi. Hij vroeg zich ook af, waarom de regering zolang draalt, om buitenlandse waarnemers toestemming te geven naar Suriname te komen. De partij maakt zich ernstige zorgen over de uitspraken van de OKB-voorzitter Jennifer van Dijk-Silos, waarin zij stelt dat er nog nooit zo slecht een verkiezing is voorbereid. Volgens de partijleider hebben zij informatie dat de OAS-missie al klaar staat om hier te komen voor hun waarnemerswerk bij de verkiezingen. “Maar waarom er daaromheen nog gedraald wordt? We houden er geen prettig gevoel aan over. We moeten in elk geval als volk bijzonder waakzaam zijn.”