De Canawaima veerboot die op 27 mei 2019 uit de vaart werd gehaald, is volledig opgeknapt. Het wachten is nu, op het moment dat het schip weer in de vaart wordt gebracht. Dit deelde de president-commissaris van Canawaima Ferry Service Suriname (een joint-venture bedrijf tussen Suriname en Guyana), Hanisha Jairama, mee aan ons mee. De boot heeft een technische onderhoudsbeurt ondergaan. Aanvankelijk werd verwacht de bedoeling dat de onderdelen uit Nederland eerder in Suriname zouden aankomen, maar die arriveerden iets later dan gepland. Het vaartuig zou sinds op 16 oktober 2019 weer ingezet moeten worden. De veerboot werd een jaar geleden uit de vaart gehaald, nadat de machines het begaven. Na dit euvel, bleek het vaartuig ook aan een grondige renovatiebeurt toe te zijn. Volgens Hanisha Jairam is de boot sinds eind februari gereed om weer ingezet te worden. Door de verkiezingen in Guyana, werd er door de autoriteiten van het buurland het verzoek gedaan, nog even te wachten. Suriname werd vervolgens ook geconfronteerd met de corona pandemie en de grenzen werden volledig afgesloten. Hierdoor kan het vaartuig nog niet varen. Jairam zegt, dat de boot wel al vaarklaar is. “Er zijn nieuwe motoren, nieuwe propellers en nieuwe voetstukken op de boot geplaatst dus het schip is nu zo goed als nieuw”, stelde Jairam. Zij zegt dat er nog met Guyana moet worden afgestemd, wanneer het ingezet kan worden. Jairam zegt dat er van Surinaamse zijde alles aan gedaan is de boot op een correcte manier te maken. De veerboot heeft sinds 2017 niet meer op eigen kracht kunnen varen, maar werd door middel van een sleepboot werd voortgeduwd, omdat toen reeds een motor was uitgevallen. De diensten van de Canawaima Ferry Service werden vanwege het Covid-19 pandemie stopgezet. Alleen vrachtschepen worden tot de Surinaams wateren toegelaten. Deze informatie deelde minister Vijay Chotkan van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT en C) mee op een persconferentie.