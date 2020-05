De bijna 190.000 met het coronavirus besmette mensen in ons buurland Brazilië kunnen een enorme dreiging vormen voor de volksgezondheid van Suriname. Het gevaar dat deze corona patiënten voor ons kunnen betekenen moet niet onderschat worden. Het aantal besmettingen en doden in Brazilië neemt met de dag explosief toe. Men gaat er daar vanuit, dat wel eens meer dan een miljoen mensen of meer besmet kunnen raken met het coronavirus. Uit Guyana en Brazilië komen bijvoorbeeld opvarenden naar ons land via de SK-boten, die bestemd zijn voor de visserij, en worden dan verder getransporteerd naar enkele aanmeerplaatsen. Ook prostitués komen vaak genoeg op zo een manier het land binnen. VHP-parlementariër Dew Sharman zegt desgevraagd, dat de oost en zuid grenzen, risicovolle grenzen blijven. Wij weten dat er een lange grensstrook is met Brazilië, die niet of nauwelijks volledig te controleren is door ons leger of andere gewapende machten. Maar op dit moment zijn alle controle mechanismen nodig, om deze illegale personen te stoppen”, aldus Sharman. De illegale Brazilianen kunnen inderdaad een dreiging vormen voor Suriname, als zij positief besmet zijn met het virus. Heel veel Brazilianen komen illegaal onze grens over om als goudzoeker te verdienen. Sharman merkt op, dat ook de illegale boten met smokkelwaar nog steeds blijken te opereren. Er is jarenlang weinig controle hierop geweest. Veel van deze mensen komen ook naar Paramaribo. Ook sekswerkers uit onze hoofdstad, gaan vaak op en neer naar het binnenland om deze goudzoekers uit Brazilië, seksueel van dienst te zijn. “Het is een komen en gaan van mensen uit ons zuidelijk gelegen buurland.” Volgens de VHP-parlementariër, is het daarom een taak van de regering, er alles aan te doen, dat de grenzen goed gesloten blijven, hoe moeilijk dat ook is. “ De kans dat een illegaal uit het zuiden het dodelijke virus met zich meebrengt is zeker reëel. De ellende die dat met zich kan meebrengen voor ons in Suriname zou niet te overzien zijn”, merkt Sharman op. Sharman stelt verder, dat indien er Brazilianen zijn die bijkans 5 jaar zich in Suriname bevinden, wij niet hoeven te vrezen, dat zij mogelijk besmet kunnen zijn met het Covid-19 virus. “De nieuwe mensen die naar hier komen zouden potentieel positief kunnen zijn met het virus. Guyana is ook een groot risicoland. Ook de situatie in Belém, Brazilië wordt nauwlettend in de gaten gehouden, gelet op de toename van het aantal besmette personen. Er is reeds een aantal van deze burgers opgepakt en in quarantaine geplaatst. Kolonel Jerry Slijngard coördinator van het NCCR, merkte op dat het in quarantaine plaatsen van illegalen, de overheid enorm veel geld kost. Met de diplomatieke vertegenwoordigingen hier te lande, zal de overheid nagaan, hoe dit fenomeen een halt kan worden toegeroepen.