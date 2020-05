Enorme koersstijging na deze periode Volgens oud-bankier Jim Bousaid is de oproep van minister Gillmore Hoefdraad van Financiën om de kasreservepercentage te verlagen, volstrekt onjuist en ongepast. Dit zei hij gisteravond in het televisieprogramma Suriname 2020 op Apintie TV. De regering heeft besloten, enkele groepen financieel tegemoet te komen in deze periode, waar het coronavirus veel mensen hun werk heeft gekost of het leven moeilijker heeft gemaakt. Bousaid zei dat de regering de bedragen wil financieren, door opname van leningen bij de banken. Daarnaast heeft hij de Centrale Bank opgeroepen de kasreserve te verlagen en ruimte ter beschikking te stellen voor de financiering van de uitgaven. Dit is volgens Bousaid zeer gevaarlijk, omdat deze uitgaven monetair gefinancierd zullen worden ten overstaan van de monetaire financiering van de afgelopen maanden. “Het was toen een gigantisch bedrag van meer dan SRD 3 miljard. Dat verklaarde de enorme koersexplosie. Nu komt een additionele monetaire impuls. Dit betekent dat de koers op korte termijn weer omhoog gaat, waardoor het koopkrachteffect, komt weg te vallen”. Bousaid zei dat hij vanuit de monetaire theorie, bijzonder grote moeite heeft met de opdracht van de minister van Financiën aan de governor van de Centrale Bank. “Ik denk wat voor vrijpostigheid is dat? Er zijn twee monetaire autoriteiten en er is een grens daartussen. De Centrale Bank is volledig onafhankelijk, althans op papier. De recente benoeming van een sterk politiek gekleurde commissaris maakt dat de hele raad nu bestaat uit leden en sympathisanten van een bepaalde politieke partij. Dat is zeer gevaarlijk”, stelde Bousaid. Hij zei dat het heel duidelijk is dat er compleet geen verstand is bij de minister van Financiën over de werking van de kasreserve, die een monetair instrument is. “Afhankelijk van de monetaire situatie, gaat het percentage omhoog of omlaag. Bij ruime monetaire verhoudingen nu, is het percentage hoog zou in feite de SRD kasreserve omhoog moeten gaan. Die van de USD is al gestolen, nu willen ze in de SRD kasreserve gaan graaien. Er is vanwege de monetaire verhoudingen nu juist geen ruimte om die SRD kasreserve te verlagen, omdat daardoor de inflatie en de koers gaat stijgen”, zei de oud-bankier. Bousaid kijkt nadrukkelijk uit naar wat de governor, die volgens hem maar een doelstelling heeft, zal doen. De Centrale Bank heeft maar één doelstelling, namelijk behoud van de interne en externe waarde van de SRD, zorgen dat inflatie laag is en de koers stabiel houden. ”Deze opdracht van de minister gaat daartegenin. Daarom moet de Centrale Bank onafhankelijk zijn, want ze heeft maar 1 doelstelling, stabiliteit van de waarde van de munt. Politici hebben meerdere doelstellingen, die zelf in conflict kunnen komen met de prijsstabiliteit zoals dat nu het geval is. De onafhankelijkheid is vooral in een verkiezingsjaar cruciaal”, aldus Bousaid.