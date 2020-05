Suriname heeft nationaal en internationaal een heel goede reputatie als het gaat om het hou- den van verkiezingen. Het verkiezingsproces is vanaf de voorbereidingen tot op de dag van de stemming en de verwerking van de resultaten transparant. Het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) zet toezichthouders en controleurs in, wanneer verkiezingsactiviteiten worden uitgevoerd. Op de dag van de verkiezingen is er op elk stembureau een toezichthouder van het OKB aanwezig en vertegenwoordigers van politieke organisaties. De stemming duurt van 7.00 uur tot 19.00 uur. Voordat de eerste kiezer wordt toegelaten tot het stembureau, worden de lege stembussen getoond aan het publiek en de waarnemers. Bij de waarneming tijdens de stemming moet onder andere erop worden gelet, dat kiezers relevante documenten overleggen om te kunnen deelnemen aan dit proces. Van elke kiezer die zich bij de voorzitter aanmeldt met een oproepingskaart en een legitimatiebewijs, worden de naam en het nummer waarmee hij op de kiezerslijst voorkomt, luid en duidelijk verstaanbaar gelezen. Namen van personen die niet voorkomen op de kiezerslijst, mogen niet erbij worden geschreven. Het is ook belangrijk erop toe te zien, dat de voorzitter van het stembureau de stembiljetten afstempelt met het stembureaunummer en een handtekening plaatst over de stempel van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het maken van foto’s van een opengevouwen stembiljet, is verboden. Gebeurt dat toch, dan worden de stembiljetten onbruikbaar gemaakt. Leegmaken stembussen. Na een pauze van maximaal een uur na sluiting van de stemming, moeten beide stembussen worden leeggemaakt. De stembus voor DNA wordt eerst opengemaakt, gevolgd door die van de RR. Beide stembussen worden na het leegmaken getoond aan het publiek. Dit als bewijs dat alle stembiljetten inderdaad eruit zijn gehaald. De totale aantallen van DNA biljetten worden geteld en gesorteerd, gevolgd door die van de Ressortraad. Voordat de stembiljetten worden opengevouwen, is het belangrijk te controleren dat ze zijn voorzien van de stempel van Binnenlandse Zaken en de handtekening van de voorzitter. Ontbreken de stempel en handtekening, dan zijn die stembiljetten ongeldig. Stemopneming. Er wordt altijd eerst gestart met de stemopneming van DNA. Bij geldige stembiljetten leest de voorzitter luid en duidelijk het lijstnummer (lijst van de politieke organisatie van de kandidaat waarop een stem is uitgebracht) gevolgd door de naam van de politieke organisatie, kandidaat nummer (het nummer waarmee de kandidaat op de lijst van de politieke organisatie voorkomt) en de naam van de kandidaat. Bij ongeldige stembiljetten wordt de reden voor ongeldigheid aangegeven. De stembureauvoorzitter moet het gelezen stembiljet tonen met de door de kiezer ingekleurde zijde duidelijk zichtbaar naar het publiek. Het publiek bestaat uit de OKB toezichthouder, de politieke waarnemers, eventueel internationale waarnemers, media en kiezers die hebben gestemd op het stembureau.