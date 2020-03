‘Backtrack’ reizen tussen Suriname en Guyana is voor een week stopgezet. Dit besluit werd afgelopen zaterdag 29 februari doorgevoerd en heeft een aantal Guyanese burgers in het buurland doen stranden. De maatregel wordt gecontroleerd door de politie, na een verzoek om een zevendaagse sluiting vanwege het ministerie van Volksgezondheid, dat vreesde dat het reizen via deze routes zou kunnen toenemen. Faaiz Mursaline, die de Golden Gloves “backtrack” speedbootdienst in Spring-lands, Corentyne exploiteert, bevestigde gisteren de sluiting en verklaarde dat zijn dienst zeven dagen gesloten zal zijn. Volgens een brief van 18 februari 2020, die in de Guyanese krant werd gepubliceerd, schreef het ministerie van Volksgezondheid aan de minister van Openbare Veiligheid, Khemraj Ramjattan, het verzoek de backtrack van Guyana naar Suriname te sluiten tijdens de periode van 29 februari tot 7 maart, vanwege de toename van het aantal gevallen van het coronavirus in Duitsland en Frankrijk. “Het Guyanese ministerie van Volksgezondheid is van mening dat, gezien de veiligheidsrisico’s in het kader van de algemene en regionale verkiezingen, de reisactiviteiten aanzienlijk kunnen toenemen, waardoor er een gevaar voor de inwoners van Guyana zou kunnen ontstaan”, aldus de brief. Bron: https://www.stabroeknews.com/2020/03/01/news/guyana/backtrack-travel-between-guyana-and-suriname-suspended-for-week/