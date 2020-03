Automobilisten en andere industriëlen die afhankelijk zijn van brandstof, zijn momenteel zeer verontrust. De overheid heeft een achterstand in de betalingen van meer dan 40 miljoen US-dollar bij de oliemaatschappij SOL, hierdoor dreigt er een brandstofschaarste te ontstaan. Het staatshoofd, Bouterse, trachtte de gemeenschap gerust te stellen door te vertellen dat er helemaal geen brandstofschaarste op komst is. “De gemeenschap hoeft niet te vrezen voor een brandstofschaarste”, aldus president Bouterse gisteren tijdens een persconferentie in Nickerie. De minister van Financiën Gillmore Hoefdraad, vertrekt vandaag naar alle waarschijnlijkheid naar Venezuela, om te bespreken hoe dat land zou kunnen inspringen, om te voorkomen, dat in Suriname een schaarste aan brandstof ontstaat. VHP-parlementariër Mahinder Jogi, om een reactie gevraagd, stelt dat hij de president niet serieus kan nemen. “Ik kan de president niet meer serieus nemen. Ook de pogingen van Hoefdraad niet. Hij is net als zijn president, ze maken beloftes die ze nimmer nakomen”, aldus Jogi. Volgens jogi hecht de president geen waarde aan hetgene hij zegt. “Hoe moeten we niet vrezen voor een brandstofschaarste, als we zien dat de regeringen haar rekeningen niet kan betalen? Deze woorden van de president, kunnen we niet meer geloven”, stelde Jogi. Tot slot stelde Jogi, dat we wél een schaarste kunnen verwachten. “Als er geen schaarste opkomst was, zou de president en zijn minister, zich anders richten. Hoefdraad zou geen pogingen doen, om buiten steun te zoeken. Maar we mogen het wel verwachten, als die rekening niet betaald wordt”, aldus Jogi.