De activist Stephano Biervliet alias Pakittow, heeft besloten op vrijdag 6 maart aanstaande opnieuw te protesteren tegen het wanbeleid van de NDP-regering. De protestactie wordt op het Kerkplein gehouden en de doelgroep is dit keer de studenten. Biervliet organiseerde op 17 februari al een protestmanifestatie, met als slogan ‘Weg met NDP’, waarbij hij van alle kanten ondersteuning kreeg. Ook zegt Biervliet in het tv-programma Magazine4, niet onder de indruk te zijn van de toespraak van de president. President Bouterse zou afgelopen maandag, tijdens zijn toespraak op het revoplein, hebben gezegd: ‘no wan pikin vrijpostig boi né kon pur unu’. Naar alle waarschijnlijkheid, doelde Bouterse op Biervliet. “Ik zag de toespraak meer als een ‘show’, omdat die mannen binnen en buiten in problemen zijn. Ze weten niet meer wat ze moeten doen. Om eerlijk te zijn, heb ik me weinig daarop gefocust. Op dit moment is Suriname mijn doel, geen politieke partij of shows”, zei Biervliet. Volgens hem is zijn focus erop gericht hoe het land uit deze financieel-economische dip te halen. “Bouterse had zich eigenlijk moeten focussen, op hoe de problemen in het land op te lossen”, stelde Biervliet. Ook zei hij dat hij de ‘kleine jongen’ is die voor verlossing van zijn land strijdt. “Waar er rook is, is er vuur. Deze regering richt haar focus op propaganda en shows. Terwijl ik de mijne richt op met name seniorenburgers”, gaf Biervliet aan. Tot slot zei Biervliet dat regering de haar focus ook op de studenten moet richten. “Wie kijkt naar studenten als ze klaar zijn met hun studie? Kunnen ze aan de middelen komen gedurende hun studies? Daarom heb ik dit keer studenten als doelgroep”, stelde Biervliet. Verder verwacht hij weer vergunning te krijgen, omdat hij zich de vorige keer aan de regels van het Districts Commissariaat heeft gehouden.