De Centrale Bank van Suriname waarbij een aanzienlijk deel van de valutakasresrve van de commerciele banken is ondergebracht, heeft naar wij vernemen nog steeds niet de bereidwilligheid getoond, mee te werken aan de zogenaamde ‘’ringfencing’’ van deze reserves. De ringfencing houdt in dat de Centrale Bank van Suriname een sluitende overeenkomst met de commerciële banken tekent, waarin vervat wordt dat de moederbank niet wederom overgaat tot het ‘’gebruiken’’ van de valutakasreserves zonder dat de commerciele banken daarvan op de hoogte zijn. Zoals bekend heeft de Centrale Bank onder leiding van de inmiddels ontslagen governor Van Trikt, maar liefst 197 miljoen dollar van de aan de commerciele banken behorende kasreserves aangetast en die aan de regering ter beschikking gesteld voor de betaling van de olierekening, aanschaf babyvoeding , aflossing van buitenlandse schulden, interventie op de valutamarkt en andere niet bij name genoemde overheidsuitgaven. Door dit schandaal dat de doorgaans goede naam van de Centrale Bank enorm heeft aangetast en door velen gewoon wordt gekenmerkt als diefstal van de kasreserves die de moederbank helemaal niet toebehoren, wensen de commerciele banken nu, dat er ten spoedigste een ringfencing overeenkomst wordt getekend. En juist die ondertekening heeft tot op heden niet plaatsgevonden, omdat de Centrale Bank de zaak op de lange bank denkt te kunnen schuiven, zulks tot groot ongenoegen van de leden van de Surinaamse Bankiers Vereniging, SBV. Voorts vernemen wij dat de Centrale Bank moeilijk doet om de ringfencing te concretiseren, omdat dit tot gevolg zal hebben dat indien de vreemde valuta kasreserve wordt verplaatst naar een rekening bij een buitenlandse bank, de vreemde valuta positie (monetaire reserve) van de moederbank negatief zal komen te staan. Zulks houdt ook in, dat de Centrale Bank volgens haar balansen niet meer in staat zal zijn om in de nodige valuta te voorzien. Voor de commerciele banken is het van het allergrootste belang, dat de ringfencing contracten worden gesloten, want die garanderen ook de terugbetaling van het ontbrekend deel van de kasreserves en termijndeposito’s groot 197,- miljoen dollar. De commerciele banken deponeerden vorig jaar mei 426 miljoen dollar aan kasreserves bij de Centrale Bank en uiteindelijk kwamen ze tot de stuitende ontdekking, dat er maar 330 miljoenj dollar van de meergenoemde reserves over is. Om te voorkomen dat men door enorm geldgebrek van de overheid wederom overgaat tot het ‘’gebruiken’’ cq stelen van de overgebleven kasreserves en termijndeposito’s, hamert de Surinaamse Bankiers Vereniging, SBV op ondertekening van de voormelde ringfencing. Tot vandaag heeft de ondertekening van een overeenkomst tussen de Centrale Bank van Suriname, minister Hoefdraad van Financien en de vertegenwoordigers van de Surinaamse Bankiers Vereniging echter niet plaats gevonden.