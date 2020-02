Zoals bekend is onder het regiem van ex-governor Robert van Trikt, zeker 197 miljoen dollar van de bij de Centrale Bank van Suriname ondergebrachte valuta kasreserve middelen van de commerciële banken zonder afstemming met de laatstgenoemde banken ‘’gebruikt’’ en ten bate van overheidsuitgaven aangewend. Inmiddels heeft men in alle vaagheid ongeveer aangegeven, waaraan deze middelen zijn besteed. Er werd vanwege de overheid gemeld dat het geld is gegaan naar betaling van de olierekening (gasoline en diesel) babyvoeding , interventie op de valutamarkt en andere niet nader genoemde bestedingen. Ook aan de termijndeposito’s van de spaarders die onder het beheer van de Centrale Bank van Suriname waren gesteld werd gekomen en aan de overheid ter beschikking gesteld. De overheid kan zich dan wel in allerlei bochten wringen, door te stellen dat de valuta kasreserve middelen niet zijn verduisterd en dat het geld gewoon gebruikt is en terug zal worden betaald. Feit is wel, dat als je zonder toestemming gaat zitten graaien in de valutakasreserve middelen van de commerciële banken, die in goed vertrouwen bij jou werden geparkeerd, het gewoon verduistering inhoudt. Dat er nu een terugbetalingsregeling, die heel lang kan duren is getroffen, is allemaal mooi en waar, maar er hebben zich vanwege de moederbank onrechtmatige handelingen voorgedaan en wel ten nadele van de spaarders en andere rekeninghouders bij de commerciële banken. Het vertrouwen gesteld in de moederbank is hierdoor op ongekende wijze geschaad door een governor en misschien ook wel door de minister van Financiën, die vandaag terug zou keren uit het buitenland. De vraag die nu zeker gesteld mag worden, is of het resterende deel van de valuta kasreserve middelen dat nog bij de Centrale Bank ligt, wel veilig is gesteld, zolang zaken niet goed en op schrift vastgesteld zijn, om zo verdere verduistering te voorkomen. De Centrale Bank stelde gisteren wél in een publicatie, dat er intussen afspraken en garanties zijn over de aangehouden kasreservemiddelen, inclusief het reeds aangewende deel. Dit zou volgens de publicatie van de Centrale Bank in nauw overleg met het bestuur van de Surinaamse Bankiers Vereniging schriftelijk vastgelegd en ondertekend zijn door een directieteam van de Centrale Bank. Het team van de moederbank bestaat uit de directeuren Maikel Soekhnandan (Bankbedrijf& Bancaire Zaken), William Orie (Monetaire & Economische Aangelegenheden) en Franaaz Hausil (Legal, Compliance& International Affairs). Volgens de verklaring van de Centrale Bank, is reeds de laatste hand gelegd aan het contract waarbij de overgebleven 330 miljoen dollar aan valutakasreserve wordt overgeheveld naar een aparte bankrekening in het buitenland. Op deze rekening zullen de Centrale Bank van Suriname en de Bankiersvereniging tekeningsbevoegdheid hebben. De reeds ‘’gebruikte’’ 100 miljoen dollar zal terugbetaald moeten worden aan de commerciële banken. Hieromtrent zouden reeds afspraken zijn gemaakt door de Centrale Bank en de Bankiersvereniging. De Centrale Bank stelt nog deze week het document waarin opgenomen is de veiligstelling van de nog resterende kasreservemiddelen met de commerciële banken te willen ondertekenen. Bij deze ondertekening moet naar verluidt de minister van Financiën ook aanwezig zijn en mee tekenen. Er wordt al vele maanden gesproken over het ondertekenen van een akkoord inzake de bij de Centrale Bank onder beheer gestelde valuta kasreserve middelen van de commerciële banken. Dit document die de veiligstelling van deze middelen moet garanderen is nooit getekend en heeft zo de opening gelaten om 197 miljoen dollar uit de valuta kasreserves onrechtmatig ten bate van de overheid aan te wenden. Zolang dit document tussen de Centrale Bank van Suriname , de minister van Financien en de Bankiers Vereniging Suriname niet is ondertekend en een juridische basis vormt voor de veiligstelling is er naar onze mening niets veranderd en blijft de mogelijkheid van herhaling van een verder gebruik van de kasreserves ten bate van de overheid open. Het is daarom van enorm belang dat deze zaak op de voet gevolgd wordt en er bij eventuele onregelmatigheden gelijk weer aan de bel getrokken wordt. Alleen dan kan voorkomen worden dat er wederom in de kasreserves zal worden gegraaid.