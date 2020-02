André, wat missen we je toch. Bij jou was ons geld veilig en hadden we een wisselkoers van SRD2.80 voor de dollar. En toen kwamen de amateurs in 2010 aan het stuur en hielpen alles naar de knoppen. Nu kijken we tegen een koers van SRD 9,- voor de dollar aan en worden onze kasreserves op de koop toe, op onbeschaamde wijze gejat.

governor Andre Telting