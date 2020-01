De minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, heeft naar verluidt, de douaneleiding vandaag vervangen. Het team onder leiding van inspecteur August van Lobbrecht, is momenteel bezig zaken over te dragen. Van Lobbrecht is in mei 2018 aangetreden. De redactie verneemt dat de ambtenaren nog niet formeel zijn geïnformeerd over de vervanging. Waarom de minister ertoe overgegaan is de douaneleiding te vervangen en welke personen deel uit zullen maken van het nieuwe team, is nog niet bekend. De vervanging gaat per 1 februari formeel in.