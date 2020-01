‘’De uitdagingen die er zijn binnen Staatsolie, is dat als we het geld op de juiste manier besteden, kunnen we misschien wel 300 jaar ervan genieten, maar als wij het geld niet goed besteden, kan het al binnen 20 jaar op zijn”, zei de directeur van Staatsolie, Rudolf Elias gisteravond tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES). Elias sprak daarbij de jaarrede uit. Volgens hem heeft Staatsolie met de grote olievondst heel veel kansen, maar tegelijkertijd brengt de olievondst vele uitdagingen met zich mee.

“We zijn vijf jaar geleden begonnen met de proefboringen en we zeiden tegen onszelf: mensen, we gaan hoogstwaarschijnlijk een grote olievondst vinden”, zei Elias. Hij gaf aan dat zij met veel geduld hebben gewerkt en dat ze daardoor de grote olievondst hebben gedaan.

Volgens Elias heeft het Staatsolie Instituut een belangrijke rol gespeeld bij het vinden van olie. “Het instituut heeft er ook voor gezorgd, dat de internationale bedrijven het vertrouwen hadden om in Suriname, bij ons, te investeren”, zei hij. Het instituut heeft veertig jaren lang gewerkt als regulator, maar ook voor het binnenbrengen van internationale oliebedrijven. Volgens Elias zijn er buitenlandse investeerders nodig, omdat een boring op zee al heel snel 100 miljoen US-dollar kost. “Het duurt ongeveer vier tot acht jaar om olie te vinden”, aldus Elias.

Er is een aparte Naamloze Vennootschap (N.V.) opgericht om belangrijke stappen te ondernemen, zonder dat Staatsolie in een conflict of interest situatie terechtkomt. De N.V. bestaat uit de CEO van Staatsolie, de minister van Financiën, de minister van Natuurlijke Hulpbronnen en iemand van het bedrijfsleven.

“Dit is heel belangrijk als we gaan praten over de geldstromen die er binnen zullen komen met zo een grote olievondst”, aldus Elias.

Apache heeft ondertussen een deal gemaakt met Total, waarbij de eerste drie putten door Apache worden geboord. Elias: “Ze zijn nu bezig de put Sapakara te boren, dat naast de put Maka ligt. Er gaat nog een derde put geboord worden, maar dat hangt af van de resultaten die Sapakara zal opleveren.”

In 2020 zal Staatsolie drie olieboringen doen. Apache zal een boring doen in blok 58, Petronas eind september in blok 52 en eind oktober zal Tullow, boren in blok 47. In 2021 zal Kosmos in het eerste kwartaal een put boren in blok 42.

Staatsolie zal woensdag 29 januari, een nieuwe obligatielening uitzetten.

door Adiën Samuel