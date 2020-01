Volgens de minister van Justitie en Politie, Stuart Getrouw, is het in het openbaar tentoonstellen van halfnaakte en naaktfoto’s, bij wet strafbaar. De minister beantwoordde hiermee vragen van parlementariërs over enkele voorstellen ten aanzien van wijzigingen in het Wetboek van Strafrecht. Bij de behandeling van deze wet wordt het fenomeen ‘grooming’ strafbaar gesteld, waaronder ook het verspreiden van foto’s van minderjarigen. Leden van het parlement hadden hun bezorgdheid geuit over de media, die foto’s van schaars geklede dames publiceren. De commissie van rapporteurs had overigens ook voorgesteld dat het vervaardigen, tentoonstellen en verspreiden van seksuele gedragingen van personen en het verspreiden of openbaar maken van schokkende afbeeldingen van ongelukken, strafbaar gesteld worden. De parlementariërs wilden weten als de wet ook zou gelden voor de media.

De leden haalden onder andere advertenties aan van auto’s, waarbij schaars geklede dames naast een auto staan. Getrouw zei dat met betrekking tot deze advertenties, opgemerkt kan worden dat bijvoorbeeld billboards langs de openbare weg, winkelcentra, speeltuinen, bushaltes, waarbij er sprake is van een afbeelding of voorwerp welke aanstotelijk is voor de eerbaarheid, strafbaar is gesteld. Voorts is ook strafbaar, degene die op de openbare weg, woorden of tekeningen tentoonstelt die aanstotelijk zijn voor de eerbaarheid, Over de media zei de bewindsman dat het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, belast is met het mediabeleid.

Echter is het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) met name de Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS), belast met de controle op de media. Getrouw gaf aan dat TAS, richtlijnen voor de media vaststelt en dat door het opvoeren van controle of aanscherpen van deze richtlijnen, het voorstel van de parlementariërs kan worden meegenomen. “Media dienen zowel de betrokkenen als de lezers of kijkers in bescherming te nemen. Het gaat hierbij om bescherming van de identiteit van betrokkenen, de privacy van slachtoffers en de gevoelens van nabestaanden. Ook om de lezers of kijkers af te schermen van het meest gruwelijke of schokkende gedeelte van betreffende afbeeldingen”, benadrukte Getrouw.





door Priscilla Kia