Volgens Erlan Sleur, milieudeskundige en voorzitter van Probios, wordt het binnenland van Suriname ernstig vervuild. ‘’Op diverse foto’s is te zien hoe grote hoeveelheden afval gedumpt zijn in het water en langs de oever in het Lawagebied. En dan zijn er ook de skalians in het stuwmeer die actief op zoek zijn naar goud’’, zegt Sleur. De zware trucks die hout vervoeren, brengen volgens Sleur ook heel veel schade toe aan de wegen in het binnenland. De skalians brengen niet alleen schade toe aan het milieu, maar ook aan de lokale gemeenschappen. Volgens Sleur worden er langs de kust, ook bomen verwijderd en wordt de oever uitgegraven. Het water waar de plaatselijke gemeenschappen afhankelijk van zijn, is haast niet meer te gebruiken, doordat er gewerkt wordt met chemicaliën als kwik en cyanide. Sleur geeft aan dat het gebruik van cyanide in veel landen is verboden, omdat hierdoor het grondwater wordt vergiftigd. De regering vervult volgens hem een grote rol in deze illegale goudactiviteiten. “De regering is zich er nog niet van bewust dat deze illegale zaken op de lange termijn heel veel consequenties met zich kunnen meebrengen voor dorpsbewoners”, zei Sleur. De bewoners vinden het onvoorstelbaar wat er gebeurt in hun leefomgeving. Sleur verklaarde dat hij betrouwbare informatie heeft, dat kwik gewoon via onze havens binnenkomt. “Het gaat om duizenden kilo’s aan goud dat gewonnen wordt. Daarvoor heb je soms wel drie keer zoveel kwik nodig”, zei de milieuactivist in het programma Rashid Pierkhan’s Kal Aaj Aur Kal. Het overmatig gebruik van de kwik zorgt voor veel problemen voor binnenlandbewoners, maar ook voor dieren is het gevaarlijk. Deze bewoners en dieren zijn afhankelijk van de rivier en de visvoorraden die daarin voorkomen. Eén van de voorbeelden daarvan is bij het dorp Kawenhaken van de Wajana’s. Vooral bij de Wajana’s, want zij eten twee tot drie keer per dag vis. Dat is waarschijnlijk ook de reden waarom ze vol met kwik zitten. Hij vindt het jammer dat de Surinaamse overheid tot op heden weinig voor deze mensen heeft betekend. “Ook zijn de eerste nesten van de landschildpadden die daar aanwezig zijn, leeggeroofd door de houthakkers”, zei Sleur. Dat is volgens hem een trieste zaak. Volgens hem krijgen zij van de bedrijven geen voedsel mee, waarbij zij zich genoodzaakt voelen om landschilpadden te eten, zodat zij kunnen overleven. Sleur vraagt zich af hoe vergunningen kunnen worden verstrekt voor deze illegale activiteiten in het Marowijnegebied. Goudwinning, vervuiling, kwikvergiftiging, ongebreidelde houtkap, staatscorruptie, slecht beleid en hebzucht spelen volgens hem een rol. Dit moet volgens Sleur de gemeenschap inzage geven hoe ons land wordt leeggeroofd en vernietigd. Sleur zei dat de skalians niet het enige probleem zijn, waar Suriname mee te kampen heeft, ook de illegale goudzoekers in het binnenland verergeren dit probleem.