Het Israël Comité Suriname, heeft christenen opgeroepen om zich vriendschappelijk op te stellen tegenover Israël. Het comité organiseert van tijd tot tijd diensten waarbij christenen vanuit de Bijbel, leren over Israël. Afgelopen zondag heeft het comité in het kader van de herdenking van de Holocaust, een speciale dienst georganiseerd met een boodschap voor de christenen. Kenneth Kross, voorzitter van het comité, zegt in gesprek met De West, dat christenen een verbondenheid hebben met Israël, niet alleen omdat Jezus zelf een Jood was, maar ook omdat de Bijbel veel leert over Israël. Kross geeft aan dat de dienst vooral gericht was op de christenen om hen te wijzen op de ontwikkelingen rond Israël en op de profetieën in de Bijbel aangaande Israël. “Er was geprofeteerd dat Israël hersteld zou worden en dat de Joden die jarenlang verstrooid waren, terug zouden keren naar Israël. Al de dingen die gebeuren zijn geprofeteerd. Niet alleen christenen moeten zich daarom opstellen als vrienden van de Joden, maar ook dit land”, zegt Kross. Hij geeft aan dat Israël vanaf de Tweede Wereldoorlog beschuldigd is van een heleboel zaken, waarvan 90 procent niet op waarheid berustte. De aantijgingen tegen Israël waren volgens Kross, puur om politieke redenen. In de loop der jaren zijn in de Verenigde Naties (VN) veel resoluties aangenomen tegen Israël, terwijl het volgens Kross, het meest democratische land van het Midden-Oosten is.

Kross zegt dat hij zelf vaak naar Israël gaat en daar vrij kan lopen en over het geloof kan praten, terwijl hij in veel andere landen in het Midden-Oosten, misschien opgepakt zou worden.

“Christenen moeten Israël vanuit de Bijbel bekijken. God heeft dat land aan de Joden gegeven. We moeten niet dezelfde fout maken als tijdens de Tweede Wereldoorlog, waarbij landen klakkeloos meededen aan de strijd tegen Israël”, stelt Kross. Over de houding van Suriname tegenover Israël zegt Kross, dat Suriname te veel is meegegaan met andere landen en resoluties tegen Israël heeft goedgekeurd in de Verenigde Naties. ‘’Suriname zou zich neutraal moeten opstellen’’, zegt Kross. De overheid moet volgens hem inzien, dat we een goede band moeten hebben met Israël en dat hoeft niet per se te betekenen, dat we tegen Palestina zijn.

door Priscilla Kia