Kersten investeert USD 50.000 in de toekomst van Surinaamse studenten

Kersten Group of Companies heeft vrijdag jl., in samenwerking met de Anton de Kom Universiteit van Suriname, de Kersten Studiebeurs gelanceerd. Met een investering van USD 50.000 stelt Kersten talentvolle en gemotiveerde studenten in staat hun volledige universitaire opleiding te volgen. De beurs is bedoeld voor studenten die beschikken over de juiste capaciteiten en motivatie, maar die vanwege hun financiële of persoonlijke thuissituatie deze studie anders niet zouden kunnen volgen.

Met de Kersten Studiebeurs onderstreept Kersten zijn overtuiging dat talent nooit verloren mag gaan door een gebrek aan financiële mogelijkheden. De beurs richt zich op studenten met aantoonbare capaciteiten en motivatie, die zonder deze ondersteuning hun studie niet zouden kunnen starten of afronden.

De introductie van de Kersten Studiebeurs komt op een belangrijk moment voor Suriname. De economische ontwikkelingen, waaronder de groei van de olie- en gassector, creëren de komende jaren nieuwe kansen op de arbeidsmarkt. Om ervoor te zorgen dat Surinamers deze kansen optimaal kunnen benutten, is investeren in onderwijs en talentontwikkeling belangrijker dan ooit.

“Met de Kersten Studiebeurs investeren wij niet alleen in studenten, maar in de toekomst van Suriname,” aldus Vishal Jadnanansing, CEO van de Kersten Group, tijdens de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst. “Wij geloven dat het bedrijfsleven een belangrijke rol heeft in het creëren van kansen voor jong talent. “Door vandaag te investeren in onderwijs, investeren we in de professionals, innovators en leiders van morgen”.

Voor Kersten is de Kersten Studiebeurs een concrete invulling van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. “Duurzaam ondernemerschap betekent voor ons niet alleen economische groei, maar ook investeren in de ontwikkeling van de samenleving waarin wij actief zijn”.

Kersten is ervan overtuigd dat deze investering een blijvende impact zal hebben op het leven van de geselecteerde studenten én op de toekomst van Suriname. Tegelijkertijd hoopt het bedrijf andere organisaties te inspireren om eveneens te investeren in onderwijs en ta-lentontwikkeling.

Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst zetten Kersten Group of Companies en de Anton de Kom Universiteit van Suriname samen een belangrijke stap naar een toekomst waarin talent de kans krijgt zich te ontwikkelen, ongeacht iemands financiële achtergrond.