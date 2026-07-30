Bouva verwacht snelle oplossing voor paspoortproblemen Natio

De regering werkt aan een wijziging van de Surinaamse nationaliteitswet om de langdurige paspoortproblemen van Natio-voetballers uit de diaspora definitief op te lossen. Volgens minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking (BIS), bevindt het wetsvoorstel zich in de afrondende fase en zal het binnenkort voor openbare behandeling aan De Nationale Assemblée worden aangeboden.

Bouva deed de mededeling afgelopen dinsdag tijdens een promotieavond van de Surinaamse Voetbal Bond (SVB) in het Assuria Event Center. Tijdens de bijeenkomst werden het nieuwe kledingmerk van de nationale voetbalploeg en het concept ‘Natio Green Guardians’ gepresenteerd. Ook vicepresident Gregory Rusland was aanwezig.

Hij ontving een jubileumshirt ter gelegenheid van het 105-jarig bestaan van de SVB en 50 jaar Surinaamse onafhankelijkheid. Minister Bouva nam eveneens een jubileumshirt in ontvangst, bestemd voor president Jennifer Geerlings-Simons. Daarnaast werd Henk Fraser officieel voorgesteld als de nieuwe bondscoach van Suriname.

Volgens Bouva moet de wetswijziging ruimte bieden voor een bredere interpretatie van de nationaliteitsregels, zodat voetballers uit de diaspora zonder juridische belemmeringen voor Suriname kunnen uitkomen. Het conceptvoorstel is volgens hem gereed en wordt momenteel verder uitgewerkt in overleg met verschillende betrokken partijen. “We bevinden ons in de laatste fase voordat het voorstel voor de verdere publieke en parlementaire behandeling naar De Nationale Assemblée gaat”, aldus de minister. Hij benadrukte dat de wet zorgvuldig moet worden opgesteld om te voorkomen dat diaspora-spelers in de toekomst opnieuw met dezelfde problemen worden geconfronteerd. Bouva wees erop dat vrijwel alle landen die deelnemen aan het WK 2026, vergelijkbare regelingen hebben getroffen.

“Als het bijna alle 48 deelnemende landen is gelukt om dit mogelijk te maken, dan moet het Suriname ook lukken”, zei hij. Volgens de minister is de wetswijziging van groot belang om de nationale voetbalploeg op internationaal niveau concurrerend te houden. President Jennifer Geerlings-Simons zou zich er persoonlijk sterk voor hebben gemaakt dat de kwestie zo spoedig mogelijk wordt opgelost. De regering werkt daarbij samen met zowel nationale als internationale partners.

Tijdens de bijeenkomst werd ook de nieuwe identiteit van de nationale ploeg onthuld onder de naam ‘Natio Green Guardians’. Volgens Bouva sluit deze branding aan bij het karakter van Suriname als een multicultureel en bosrijk land met een grote biodiversiteit. “Suriname is een groen land. Dat groen is niet alleen belangrijk voor onszelf, maar ook voor de wereld. Ik denk dat dit een uitstekend uitgangspunt is geweest voor de nieuwe identiteit van Natio”, stelde de minister.

Bouva sprak de verwachting uit dat de nieuwe uitstraling van de nationale ploeg zal bijdragen aan meer inspiratie en ambitie binnen het Surinaamse voetbal. Zijn uiteindelijke wens is dat Suriname zich kwalificeert voor het wereldkampioenschap van 2030. “Ik hoop dat deze ontwikkeling ons dichter brengt bij onze ultieme droom: de Natio Green Guardians op het WK van 2030.”