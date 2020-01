In de Telesur/ Surinaamse Zaalvoetbal Bond (SZVB) hoofdklasse play-offs, heeft het team van Styx KG gisteravond een derde ontmoeting tegen The Lions geforceerd. Stix KG die game 1 verloor met 5 – 4 en in de seriestand achter stond met 1 – 0, heeft gisteren alles op alles gezet om de seriestand op gelijke hoogte te brengen. Stix KG won deze ontmoeting met 3 – 1.De derde ontmoeting tussen deze twee vindt plaats op aanstaande zondag om 20:00u wederom in de Nationaal Indoor Sporthal (NIS) Eerder op de avond kregen we ook de ontmoeting tussen ZV Chape en FCB 2 in de eerste klasse competitie. FCB 2 schakelde ZV Chape uit in twee ontmoetingen. In Game 1 won FCB 2 met 7 – 4 en in game 2 met 3 – 1. En volgens de regels van best of 3 series, gaat de winnaar van twee duels door naar de volgende ronde. In de tweede klasse kwamen FC Castilla en ZV ALL-Stars 2 uit tegen elkaar. FC Castialla die al een serie achterstand van 1 – 0 had, was niet sterk genoeg om dat goed te maken en verloor ook de game 2 met een score van 5 – 4. In game 3 won ZV ALL-Stars 2 al met 3 – 0 en is zodoende automatisch door naar de volgende ronde.