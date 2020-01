Protective Private Security (PPS) N.V. introduceerde donderdag 23 januari In de Ballroom van Royal Torarica, het PPS Remote Security Center (RSC). Deze innovatieve monitoringscentrale is nieuw voor Suriname en biedt naast mogelijkheden voor kostenbesparingen en het op maat monitoren van bedrijfsactiviteiten, ook slimme manieren om met nieuwe technologie, diefstal en schade te beperken. In het kader van de introductie van dit nieuwe systeem, sprak korpschef Roberto Prade de aanwezigen toe, gaf aan dat het Korps Politie Suriname (KPS) al sinds 2002 nauw samenwerkt met PPS. “De tijd dat slechts de politie criminaliteit kan beteugelen, is reeds achterhaald, daarom is het samenwerken met bonafide partners van essentieel belang. Heel veel mensen zijn zich er niet van bewust, dat onderwereldcriminelen nu meer dan ooit samenwerken en ondanks dit verwerpelijk gedrag, kunnen wij daaraan een voorbeeld nemen, doordat bonafide bedrijven en de politie samenwerken om de veilig te waarborgen”, aldus Prade. PPS-directeur Badwie Chehin presenteerde de nieuwe diensten van het bedrijf en gaf aan dat het ging om een geheel nieuw beveiligingssysteem in deze sector. “We hebben de afgelopen periode onderzoek gedaan naar de laatste ontwikkelingen op het gebied van beveiliging van kantoorpanden en woningen in Suriname. Uiteindelijk zijn wij tot de conclusie gekomen dat onze nieuwe veiligheidsoplossingen, goed zullen inspelen op de ‘security gaps’ die tot nu toe niet adequaat genoeg gedekt konden worden door de in Suriname gebruikelijke veiligheidsoplossingen. De kern van dit nieuwe systeem zit in een betere monitorings door het gebruik van bestaande camera-installaties, waardoor een effectievere respons mogelijk is en de kosten voor de klant lager kunnen worden”, zegt Chehin.