Het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG), heeft dinsdagmiddag tijdens een controle, CY Coffee, een ontbijt – en brunchrestaurant op de hoek van de Gompert- en de Plutostraat, per direct gesloten. De bestuursambtenaren die de controle uitvoerden, constateerden verschillende misstanden. De hygiëne in de keuken was niet naar behoren. De ovens en de koelkasten waren vies en ook de opslagruimte voldeed niet aan regels van het BOG. Tijdens de controle van de gezondheidsdienst was de etenszaak druk met wachtende klanten die hun bestellingen wilden plaatsen. Bezoekers schreven op sociale media, dat het een toprestaurant is en de bereiding en opslag van het voedsel zeker volgens de regels geschiedt. Uit het rapport van BOG blijkt, dat de hygiëneregels niet gevolgd zijn. De vergunninghouder moet zich aanmelden op het commissariaat voor het voldoen van de opgelegde boete en kreeg de opdracht om ervoor te zorgen dat de keuken etc., wordt schoongemaakt. De zaak is tot nader order gesloten.