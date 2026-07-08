CARICOM moet regionale integratie versnellen in onzekere tijden

De CARICOM moet de regionale samenwerking versnellen, om zo beter voorbereid te zijn op de toenemende economische, geopolitieke en klimaatgerelateerde uitdagingen. Dat stelde de secretaris-generaal van de CARICOM, Carla Barnett, gisteren tijdens de opening van de 51e reguliere bijeenkomst van de Conferentie van Staatshoofden en Regeringsleiders die plaatsvindt in Isla Grosa op Saint Lucia. Volgens Barnett zijn een verdere verdieping van de interne markt, versterking van de voedsel-zekerheid, klimaatbestendigheid en nauwere samenwerking op het gebied van veiligheid en internationale betrekkingen, essentieel voor de toekomst van de Caribische regio. Volgens Barnett is de Caribische Gemeenschap juist in een periode van mondiale onzekerheid, gebaat bij nauwere samenwerking. Zij benadrukte dat de grondleggers van de CARICOM al ruim vijftig jaar geleden inzagen, dat gezamenlijke actie noodzakelijk was om de economische ontwikkeling van de regio te versterken en de afhankelijkheid van externe markten te verkleinen. Hoewel volgens haar de afgelopen jaren belangrijke vooruitgang is geboekt binnen de CARICOM Single Market and Economy (CSME), is het werk nog niet voltooid. Barnett wees op de noodzaak om resterende onderdelen van de interne markt, zoals regionale kapitaalmarktinstellingen, betalings- en afwikkelingssystemen en verdere uitbreiding van het vrije personenverkeer, zo snel mogelijk te realiseren.

Volgens Barnett vraagt dat niet alleen om regionale besluitvorming, maar ook nationale wetgeving en politieke inzet van de lidstaten. Barnett stond eveneens stil bij de landbouwstrategie ’25 by 2025′, die inmiddels is verlengd tot 2030. Dankzij extra investeringen en technische ondersteuning, is de landbouwproductie in verschillende lidstaten toegenomen.

Volgens Barnett blijft voedselzekerheid een speerpunt, waarbij ook jongeren een grotere rol moeten krijgen om de sector toekomstbestendig te maken.

Klimaatverandering blijft volgens haar een van de grootste bedreigingen voor de regio. Zij wees op de verwoestende impact van opeenvolgende orkanen op de landbouwproductie en stelde dat de behoefte aan financiering voor rampenherstel sneller groeit dan de beschikbare middelen. De CARICOM werkt daarom nauw samen met regionale instellingen ter voorbereiding op internationale klimaatonderhandelingen.

Ook de veiligheidssituatie in Haïti kreeg ruime aandacht. Barnett zei dat de CARICOM de politieke dialoog in het land blijft ondersteunen en zich inzet voor het herstel van vrede, veiligheid en de organisatie van geloofwaardige verkiezingen. Daarnaast blijft de gemeenschap de internationale inspanningen tegen het bendegeweld ondersteunen. Barnett haalde ook de uitbreiding van het geassocieerd lidmaatschap van de CARICOM aan. Naast Curaçao, zijn nu ook Martinique en Frans-Guyana als geassocieerde leden verwelkomd. De overeenkomst met Frans-Guyana zal naar verwachting tijdens de bijeenkomst worden ondertekend. De secretaris-generaal wees tevens op de groeiende internationale samenwerking van de CARICOM met onder meer de Afrikaanse Unie, de Europese Unie, India, Brazilië, Japan, Zuid-Korea, Singapore, Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens haar bieden deze partnerschappen nieuwe mogelijkheden op het gebied van gezondheid, onderwijs en de bestrijding van criminaliteit en geweld. Barnett onderstreepte daarnaast het belang van een actievere betrokkenheid van jongeren en maatschappelijke organisaties bij de regionale besluitvorming. Beleid moet volgens haar niet reactief zijn, maar strategisch worden ontwikkeld met actieve participatie van de bevolking. Afsluitend riep zij de regeringsleiders op, de huidige mondiale instabiliteit niet als een belemmering te zien, maar als een kans om de regionale samenwerking verder te verdiepen. “Wij moeten gezamenlijk vormgeven aan de toekomst van onze regio, op onze eigen voorwaarden”, zei Barnett.