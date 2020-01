Gisteravond tijdens de Telesur – SZVB play-offs won All-Stars van Z.V. Zwaluw in de Heren Hoofdklasse. Z.V. Zwaluw die inde eerste helft dominerend was, gaf in de tweede helft een voorsprong van 3 -1 weg. All-Stars wist de achterstand in te halen in bracht de wedstrijd op gelijke hoogte (3 -3). De eindstand in de reguliere speeltijd as 4 – 4, wat betekende dat de wedstrijd bepaald moest worden door middel van strafschoppen. Van de strafschoppen wist Z.V. Zwaluw twee te scroren en All-Stars scoorde een meer (2 – 3). De overige uitslagen van wedstrijden die gisteren zijn uitgewerkt zijn: 2e klasse: Chape – FCB (Ruststand 1 – 3) en (Eindstand 4 – 7). 1e klasse: Parkeerboys – Z.V. Brodas ( Rusststand 1 – 0) en ( Eindststand 1 – 5).