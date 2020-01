Robby Berenstein, coördinator van de Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) zegt in gesprek met De West, dat de vergadering over de belastingschijven vrijdag wordt voortgezet. Hij geeft aan, dat er gisteren in Ravaksur verband, een vergadering is geweest over de belastingvrije kortingen en de aanpassing van de belastingschijven, maar die is volgens hem niet naar verwachting afgelopen. “Ten eerste omdat de deskundige belastingconsulent niet aanwezig was om deze vergadering van de belastingplichtigen bij te staan”, zegt Berenstein. Hij benadrukt dat er vanuit regeringszijde ook nog steeds niets is vernomen over de concrete voorstellen die door Ravaksur ter tafel zijn gebracht. “We zullen vrijdag de laatste stap nemen naar de regering toe, en hopen dat deze kwestie met betrekking tot belastingverlichting af te kunnen ronden.” Berenstein zegt dat Ravaksur al geruime tijd in onderhandeling is met de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, over de onrechtvaardigheid van het belastingstelsel. In een eerder gesprek met de krant, zei Berenstein zich te ergeren aan het feit dat de belastingschijven niet samen met de lonen zijn aangepast, waardoor sommige loontrekkers nauwelijks iets merken van een loonsverhoging. Volgens hem brengt de inhouding ze terug naar hetzelfde niveau als het vorige salaris. Ravaksur eiste van de minister dat op korte termijn er besprekingen gevoerd zullen worden om het probleem van de aanpassing van de belastingvrije voet en de aanpassing van de belastingschijven voor de werknemers, af te ronden. Eerder werd er op 6 november 2019, een schrijven gericht aan minister Hoefdraad, waarin werd gevraagd voor een eindresultaat van het verlichten van de belastingschijven. De bewindsman had na goed overleg, besloten een commissie samen te stellen die zich bezig zou houden met deze kwestie en waarbij de minister de zaken op de voet zou volgen. Echter is hierna niets meer vernomen vanuit de kant van de minister. In december werd weer een schrijven gericht aan de minister waarin werd gevraagd om voor het einde van 2019, zaken rond te krijgen, maar tot op heden is geen reactie ontvangen.