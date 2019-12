Van 2015 tot nu, heeft ExxonMobil vijftien ontdekkingen gedaan van oliebronnen voor de kust van Guyana. Het bedrijf heeft altijd de details onthuld over het belang van zijn olievondsten, maar dat kan niet gezegd worden over zijn gasontdekkingen. Tot drie maanden geleden vertelde de olie-exploitant de media dat hij nog steeds de volledige inhoud van zijn vondsten analyseert. Dit was een antwoord op vragen over hoeveel gas ExxonMobil tot nu toe heeft ontdekt en of die hoeveelheid aanzienlijk is. In de tussentijd heeft het de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) echter laten weten dat er tussen de 30 en 50 miljoen kubieke voet aardgas (NG) per dag beschikbaar kan worden gesteld voor de opwekking van elektriciteit in Guyana. Dit werd vastgelegd in een leningsovereenkomst tussen de regering en de IDB. De informatie kwam van de dochteronderneming van ExxonMobil, Esso Exploration and Production Guyana Limited (EEPGL). Samen met hernieuwbare energiebronnen (RE) zei de bank, dat dit de elektriciteitsproductiesector zou kunnen transformeren. In aanvulling hierop zei de bank dat het gebruik van NG zou kunnen helpen om de CO2-uitstoot te verlagen en kostenbesparingen te verzekeren, terwijl het profiteert van particuliere, commerciële en industriële consumenten. Decennialang merkte de IDB op dat Guyana voor zijn energiebehoeften afhankelijk is gebleven van de invoer van fossiele brandstoffen. De bank wilde in feite benadrukken, dat de belangrijkste activa voor elektriciteitsopwekking van de Guyana Power and Light (GPL) Heavy Fuel Oil (HFO) en Light Fuel Oil (LFO), zijn. Als aandachtspunt benadrukte de bank dat GPL in 2012 maar liefst USD 110 miljoen betaalde voor geïmporteerde HFO en LFO. De bank zei dat de daling van de olieprijzen die in 2014 begon, enige verlichting voor GPL heeft geboden, omdat de importfactuur in 2017 USD 67 miljoen bedroeg voor vergelijkbare volumes. De IDB zei dat de olieprijzen de afgelopen maanden echter een opwaartse schommeling zijn begonnen; terwijl we opmerken dat dit het land blootstelt aan olieprijsvolatiliteit en brandstofbeschikbaarheid voor elektriciteitsopwekking, wat jarenlang heeft geresulteerd in dure elektriciteitsproductie met een gemiddeld tarief van US $ 0,30 / kilowattuur (kWh) dat een van de hoogste tarieven in Latijns-Amerika vertegenwoordigt en in de Caribische regio.