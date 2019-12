Het afgelopen jaar is voor het melkveesector heel moeilijk geweest. Mukesh Ramlagan, voorzitter van de Veehoudersbond, zei aan de krant, dat de melkboeren niet tevreden zijn over de opkoopprijs voor een liter melk en ook niet over de gelden die zijn ingehouden. ‘’Tot nu toe weten wij niet, waar dat geld is en waarom het werd ingehouden”, zegt hij. De Veehoudersbond zegt dat de boeren het hoofd niet boven water kunnen houden. Ramlagan geeft aan dat de inhouding zonder enige motivering is gebeurd en dat overleg met het bedrijf tot niets heeft geleid voor het jaar 2019. ”Het probleem van de melkveesector is al sinds 2010 gaande, maar niemand die er acht op slaat.” Ramlagan benadrukt dat de sector dreigt te verdwijnen. ‘’De bond heeft twee vergaderingen gehouden met minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij, maar dat heeft niets opgeleverd. Jaar in jaar uit hebben we de problemen van de veesector aangekaart bij de minister, maar een oproep voor een derde vergadering is nog niet gekomen”, zegt hij. In een eerder gesprek gaf Ramlagan aan dat de melkboeren zwaar gedemotiveerd waren en dat sommigen van hen al zijn gestopt met het leveren van melk aan de Melkcentrale. Zij kiezen ervoor om de melk in hun buurt te verkopen. Ramlagan zegt dat de gelden van boeren zonder reden ook waren ingehouden. ‘’Het is nu terecht, maar er zijn nog steeds vraagtekens over de inhoudingen”, aldus Ramlagan. Hij zegt dat er ordening binnen de sector dient te komen, zo alleen kan de bond vooruitgang boeken. Ramlagan hoopt dat er spoedig weer een vergadering komt. Uiteindelijk moet, aldus Ramlagan, het probleem helemaal uit gewerkt worden, dan kan er gekeken worden naar een oplossingsmodel. Dat model moet dan wel worden gehandhaafd. Ramlagan is ook van mening dat de bond geen moeite heeft met MCP-directeur Dewkoemar Sitaram als aandeelhouder, maar ze hebben er wel moeite mee dat hij nu de huidige directeur is van MCP. Ramlagan benadrukt, dat indien de bond vooruitgang wil boeken in de melkveesector, er eerst een oplossingsmodel moet komen. ”Dit probleem kan niet jaar in jaar uit aangekaart worden, en dan wordt het niet op een behoorlijke manier afgerond”, zegt hij. Ramlagan hoopt echter dat de minister in 2020 wel weer gehoor geeft aan de oproep van de Veehoudersbond.