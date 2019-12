Toppers maakte geen fout tegen Victorie die goed tegenstand bood en won met 83 – 66. Toppers startte sterk en nam al vroeg in de 1e ronde, een 13 pnt voorsprong die later werd vergroot naar 17 pnt en Toppers verdedigde deze tot het einde. Hoogste score Toppers: Allan. Forster . – Hendrik. Soerokromo . 25 pnt. Hoogste score Victorie Severinus. Horb – Hugo. Starke 16 pnt . Palmboys tegen Sudhar was een zeer rumoerige wedstrijd waarbij de jury het bijzonder moeilijk had. Palmboys won na een zeer moeilijke beslising van de jury met 77 – 74. Sudhar heeft na de wedstrijd protest aangetekend en hun protestbrief ingeleverd bij het bestuur. Palmboys verspeelde de voorsprong van 15 pnt aan het einde van de wedstrijd , doordat een koppel van hen met 17 – 5 verloor (Tingie Kap) en de andere koppels van Sudhar met 6-2 zou winnen , maar door een moeilijke beslissing van jury waarbij het zeer rumoerig was en er onsportief gedrag werd vertoond, gaf deze beslissing de doorslag op de wedstrijd . Het tucht college en het hoofdbestuur zullen zich buigen over deze kwestie en de juiste beslissing nemen hieromtrent . Sudhar heeft inmiddels hun protestbrief al ingeleverd bij het bestuur van de Surinaamse Troefcall Bond. Hoogste score Palmboys : Ashwin. Hannoe – Aziz. Sahangoekhan. 30 pnt . Hoogste score Sudhar : Sunil. Gokoel – Ajay. Sewnandan . 31 pnt . De finale wedstrijd wordt op donderdag 9 januari 2020 gespeeld .