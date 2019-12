De voorzitter van de Surinaamse Volleybal Bond (SuVoBo), Lionel Blokland, maakte woensdagavond tijdens een algemene ledenvergadering van de SuVoBo in het Olympic House, bekend dat de internationale sancties tegen de bond zijn opgeheven. Er werden sancties tegen de Surinaamse volleybal selecties opgelegd, nadat het heren hoofdklasse team in september zich terugtrok, kort voor aanvang van de Continetal Volleyball Championship in Winninpeg, Canada. SuVoBo kreeg een boete van 40.000 US-dollar en ook een deelnameverbod aan de NORCECA- en CAZOVA-spelen. Na onderhandeling, mocht SuVoBo de helft van het betalen, 20.000 US-dollar. In 2020 moet SuVobo het andere deel van de Wereld Kampioenschap (WK) kwalificatiewedstrijden bij de heren en de dames organiseren.