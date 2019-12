Gisteren heeft SCVU de ontmoeting met Finabank Koi Caper in de jongens U- 16 klasse volledig gedomineerd. De wedstrijd werd afgewerkt in de Ismay van Wilgen Sporthal. De eindstand in deze wedstrijd was 72- 26. De topscoorder bij SCVU was Shafieq Vigelandzoon met 21 punten en bij Finabank Koi Carper was het Pharrel Menig met 10 punten. In deze zelfde klasse kwamen ook CLD en De Arend uit tegen elkaar. CLD dolf het onderspit in deze ontmoeting met 61 – 73. De topscoorder bij CLD was Jeffrey Rai Rasheed met 24 punten en bij De Arend Was het Sven Tojo met 31 punten. In de Heren Eerste klasse Won SCVU van Yellow Birds met een score van 65 – 51. Jayden De Randamie scroode het meest bij Yellow Birds (10) en Jaleel Vrede maakte 12 punten. De tweede wedstrijd in deze klasse ging tusen de Finabank Koi Carper en de De Arend. de Arend won van Finabank Koi Caper met 71 – 67. Tolud Sindney maakte 17 punten voor De Arend en bij Finabank Koi Caper, was het Archinio Prado die de meeste punten maakte (27).