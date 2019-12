Van de ruim 32.000 ID-kaarten die op de Bureaus voor Burgerzaken (BvBs) klaarliggen voor afgifte, is ruim een vijfde deel bestemd voor personen van wie de ID-kaart reeds is vervallen. Wie een ID-kaart heeft aangevraagd, kan nagaan als deze afgehaald kan worden. Wie bij de aanvraag van de ID-kaart, een juist telefoonnummer heeft doorgegeven, krijgt een sms-bericht van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB). Heeft u geen bericht ontvangen, dan kunt u via de website (cbb.gov.sr), nagaan of uw ID-kaart kan worden afgehaald. Op de website staat een applicatie met ‘CHECK STATUS ID KAART AANVRAAG’. Daar vult u uw aanvraagnummer en uw ID-nummer in. Wie niet via de website kan controleren of zijn ID-kaart kan worden afgehaald, heeft de mogelijkheid te bellen naar de afdeling Voorlichting van het CBB op het telefoonnummer 494411. Ook hier moet u uw aanvraagnummer en uw ID-nummer doorgeven aan de ambtenaar, zodat die kan nagaan als de ID-kaart klaarligt voor afgifte. Een ander optie is om langs te gaan naar het BvB waar de ID-kaart is aangevraagd. Op het BvB zijn lijsten beschikbaar met alle ID- nummers van de ID-kaarten die klaarliggen voor afgifte. De burger kan nagaan als zijn ID-nummer voorkomt op de lijst en zich dan begeven naar de afgiftebalie. De ambtenaar van die balie is ook beschikbaar om in het systeem te controleren als de ID-kaart klaarligt of wat de status van een aanvraag is. Om te kunnen weten of uw ID-kaart nog geldig is, kunt u aan de linker bovenzijde onder de handtekening kijken. Daar is de maand en het jaar van uitgifte aangegeven. Heeft de houder de ID-kaart gemaakt voor het bereiken van de leeftijd van 18 jaar, dan is de geldigheidsduur vijf jaar en vervalt de ID-kaart dus op het aangegeven jaar plus vijf jaar. Was de burger 18 jaar of ouder, dan vervalt de ID-kaart na tien jaar. Het is belangrijk om te weten of uw ID-kaart is vervallen, omdat een vervallen ID-kaart niet kan worden gebruikt bij instanties. Ook voor de kiezers die op 25 mei 2020 naar de stembus gaan, is het hebben van een ID-kaart van eminent belang.