Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft op 31 oktober met de LG Group uit Israël, een overeenkomst getekend die het opzetten behelst van een Agro Industrial Park (AIP) in Suriname. Het AIP-project bestaat uit de volgende componenten: melkvee (verhoging melkproductie, rasverbetering en productie van voer), pluimvee (slachtkippen en legkippen) en groenten (kassenteelt voor importvervanging). De private sector zal bij al deze projecten nauw betrokken zijn. Het ligt in de bedoeling dat dit project op termijn zal worden overgenomen door de private sector. Te Dirkshoop in het district Saramacca, werd op donderdag 19 december, het officiële startsein gegeven voor de aanvang van dit Argo Industrial Project. Aanwezig waren: LVV-minister Rabin Parmessar, fungerend directeur Arthur Zaalmijn, de presidentiële commissie onder leiding van Gerrit Breinburg, Ramon Abrahams en Ashween Ramdin. De directeur van de LR Group, Joseph Harrosh, gaf aan dat Suriname zich uitstekend leent voor het uitoefenen van landbouwactiviteiten, aangezien er voldoende vruchtbare grond en kwalitatief goed water is. ‘’Het is daarom voor de LR Group een waar genoegen om dit project in Suriname uit te voeren’’, sprak Harrosh. De minister gaf in zijn speech aan, dat het de regering Bouterse-Adhin menens is de agrarische sector naar een hoger niveau te tillen en daadwerkelijk eraan te werken om Suriname te maken tot de voedselschuur van het Caribisch gebied. Zij zijn daarom zeer verheugd om samen met de LR-Group dit AIP-project tot uitvoer te brengen. Door middel van het besprenkelen van de machine met bier en het symbolisch openstoten van een gedeelte van het bos, werd het project officieel gestart. Te Dirkshoop zullen onder andere uien, bloemkool en broccoli worden geteeld. Voor deze gewassen is gekozen om de lokale boeren niet te beconcurreren. De genoemde producten zijn import vervangend waardoor deviezen bespaard kunnen worden. De bewindsman geeft verder aan dat er 1200 banen zullen worden gecreëerd voor de Surinaamse gemeenschap. Gerrit Breinburg, voorzitter van de presidentiële commissie, benadrukte dat dit project na jaren weer een van de grootste wordt die in Suriname wordt uitgevoerd. “Ik ben blij dat Suriname deze stap heeft genomen en wij eindelijk innovatie gaan doorvoeren in de landbouwsector’’, aldus Breinburg. De volgende activiteit in het kader van het Agro Industrial Project, zal plaatsvinden op ‘s Landsboerderij te Reeberg in het district Wanica. De boeren uit de private sector zullen op dit project in staat zijn hun kennis te verruimen en zelf te ervaren hoe met de nieuwste technologie en systemen zal worden gewerkt, daar ze nauw betrokken zijn bij het geheel. ‘Het beleid van het ministerie van LVV is het maximaal ondersteunen van de private sector om de productie van de agrarische sector in Suriname te verhogen en of te verbeteren’, een streven van de minister van LVV die met dit project heeft aangetoond de daad bij het woord te voegen.